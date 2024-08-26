Başkan Büyükkılıç Felahiye\'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kent merkezi ve kırsalda hem yerel yönetim hizmetlerini bizzat yakından takip etmeye hem de esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bizzat sahada vatandaşlarla iç içe talep ve önerileri dinleyerek gerekli adımları atmaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda, Felahiye ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Büyükkılıç'a, Felahiye ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı eşlik etti.

Felahiyeli esnaf ve vatandaşların sıcak ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlarla çay eşliğinde samimi bir ortamda sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, "Felahiye'de esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Bizleri sevgiyle selamlayan ve hoş sohbette bulunan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ