Başkan Büyükkılıç, gençlerle Ali Dağı\'nda buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları'nca düzenlenen yürüyüş etkinliği kapsamında gençlerle Ali Dağı'nın eşsiz doğasında buluştu. Güne sporla başlamaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, etkinliğe yoğun ilgi gösteren gençlerle keyifli sohbet eşliğinde sabah yürüyüşü yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği çerçevesinde Ali Dağı'nda gençlerle buluştu.

Ali Dağı 360 Kafe önünden başlayan yürüyüş etkinliğine Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, teşkilat mensupları ve gençler katıldı.

Ali Dağı'nın eşsiz doğası ve tertemiz havasında gençlerle birlikte yürüyüş yapan Başkan Büyükkılıç, parkur boyunca gençlerle sohbet etti.

Sabah yürüyüşü etkinliğini değerlendiren Büyükkılıç, "Erciyes Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde eşim Necmiye Hanım ile birlikte AK Parti Gençlik Kollarımızdaki gençlerimizle Ali Dağı'nda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Gençlerimiz sayesinde güne bol oksijenli ve enerjik bir başlangıç yaptık" dedi.

Gençlerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen sabah yürüyüşü etkinliği, Erciyes manzaralı hatıra fotoğrafları ile renklenirken, yürüyüş etkinliği dolayısıyla gençler Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ