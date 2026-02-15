Başkan Büyükkılıç\'tan Ali Dağı\'nda gençlere mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Pazar sabahı Ali Dağı'nda gençlerle birlikte yürüyüş yaparak hem sporun önemine dikkat çekti hem de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sağlıklı yaşam konusundaki hassasiyetini bir kez daha sahaya taşıdı. Pazar sabahının erken saatlerinde Ali Dağı'nda gençlerle birlikte yürüyüş yapan Başkan Büyükkılıç, temiz hava eşliğinde hem spor yaptı hem de gençlerle samimi sohbetlerde bulundu. Yürüyüş sırasında AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve ekibiyle bir araya gelen Büyükkılıç, gençlerin şehre ve ülkeye dair hedeflerinin kendilerine umut verdiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, "Bu güzel pazar sabahında Ali Dağı'nda sabah yürüyüşümüzü yaparken AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Kemal Yiğit Güler ve kıymetli ekibi ile karşılaştık. Gençlerimizin enerjisi ve heyecanı sabahımıza ayrı bir güzellik kattı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

Tıp doktoru kimliği ve sağlık alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Başkan Büyükkılıç; spor ve düzenli yürüyüşün bireysel sağlığın korunmasındaki rolüne sık sık dikkat çekiyor. Ali Dağı'nın eşsiz manzarasında gerçekleşen yürüyüşte, gençlerin enerjisi ve heyecanı da sabahın dinamizmini artırdı. - KAYSERİ