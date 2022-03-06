Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu

06.03.2022 14:26
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Hacılar ilçesinden esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili görüştü, talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Hacılar ilçesinden esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili görüştü, talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri'nin şirin ilçelerinden olan ve bağrından pek çok sanayici çıkarmış olan Hacılar'da, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu, esnaf ve vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Samimi ve keyifli ziyarette esnafın halini soran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ile şakalaşarak onları keyiflendirdi. Esnaf ziyaretinde ayrıca vatandaşlarla da görüşen Büyükkılıç'a, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden vatandaşlar hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu

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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Hacılar, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu - Son Dakika


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