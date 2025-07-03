Başkan Büyükkılıç, Hal Kompleksi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın erken saatlerinde şehrin gıda zincirinin kalbi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'ni ziyaret ederek, esnafların talep ve önerilerini dinledi, bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'ni ziyaret ederek esnafla buluştu.

Hal Kompleksi'nin şehirdeki önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, tezgahlardaki ürünleri tek tek inceleyerek, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında esnafın taleplerini ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, belediye olarak ihtiyaçlara en hızlı ve etkili çözümleri üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun her zamanki gibi hal esnafımızın sıcak ilgisiyle ziyaretimizi yaptık, yüzler gülüyor. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaflarımıza helalinden bol rızık diliyorum. Allah razı olsun, inşallah birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde hizmet etmeye, insanların duasını almaya devam edelim" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ise esnaf dostu Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç'a, hal kompleksi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak ile daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ