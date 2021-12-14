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Başkan Büyükkılıç: "Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz"

14.12.2021 13:59
Başkan Büyükkılıç: "Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı'na katılarak, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı'na katılarak, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Her hafta mutlaka açılışlar, temel atmalar, şehrimizin daha mamur, daha imarlı, daha sosyal ve daha konforlu bir hale gelmesi için hep berber el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, ilçe belediye başkanları, İl Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile yönetimleri, ilçe başkanları, il yönetim kurulu, disiplin ve hakem kurulları, ilçe yürütme kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin katılım sağladığı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ve istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde yapılan çalışmaları özetledi. Konuşmasına, pandemide yaşanan gelişmeler ile başlayan ve vaka sayısının daha da azalması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, her hafta mutlaka açılışlar, temel atmalar attıklarını hatırlatarak, "Şehrimizin daha mamur, daha imarlı, daha sosyal ve daha konforlu bir hale gelmesi için hep berber el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler de 2021 yılını elhamdülillah dolu dolu geçirmiş belediye olarak 2022'ye de öngörü bağlamında değerli ilçelerimizin belediye başkanlarını ve muhtarlarımızı birebir dinleme suretiyle çalışmalarımızı değerlendiriyoruz" dedi. Büyükkılıç, partililere hitap ettiği konuşmasında şunları söyledi;

"Ya ağa gölgesi, ya dağ gölgesi. Bizim dağımız Erciyes, ağamız da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bence de doğru bir yaklaşım ve haklı bir yaklaşım. Allah bu iki güzelliği de elimizden almasın. Cenab-ı Allah büyüğümüze, Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Onun yol arkadaşı olmak, kaygısını gütmek insanlık adına bizim olmazsa olmazımız, en büyük şeref diye buradan paylaşmak istiyorum. Malumunuz yapılan değerlendirmelerde 30 Büyükşehir içerisinde yatırımlar bağlamında en çok yatırım yapan oranlama itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak birinci sıraya oturmuş olmamız, 16 ilçemizin de aynı pozisyon ve durumda olmuş olması, bu sene de ilave 300 milyon daha ek bütçe yapıp diğer ilçelerimizden de yine aynı şekilde ek bütçelerin gündeme gelmiş olması bizleri elhamdülillah sevindiriyor, keyiflendiriyor. İnşallah bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda gerekli gayretleri göstermeye devam eder, sizlere layık oluruz."

Toplantıdaki konuşmasında, milletvekilleri, bakanlar, teşkilatlar, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları ile el ele gönül gönüle hep beraber bu güzel hizmetleri sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Yapamayacağımız şeyleri vaat etmiyor, yapacağımız şeyleri de birer bire hayata geçirme yönünde gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalarla birlikte değerli başkanımız burada sizlerle paylaştı önemli projelerin açıklanacağı bu haftada Kayseri'miz için adeta en önemli haftalardan biri olacak. Şehrimize berekete vesile olacak. Sayın ulaştırma bakanımızın ve yanında eşlik edecek olan bakanlarımızın Kayseri'mizde yapacağı çalışmalar hepimiz için önem arz ediyor" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopruoğlu ise yaptığı konuşmada, daraltılmış toplantının bu hacimde olmasının bereket olduğunu ve yaklaşık iki yıldır ilk defa gerçekleştirilen toplantını hayırlara vesile olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz
Başkan Büyükkılıç: Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz
Başkan Büyükkılıç: Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz
Başkan Büyükkılıç: Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz
Başkan Büyükkılıç: Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz
Başkan Büyükkılıç: Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz
Başkan Büyükkılıç: Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, gençlik, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Hep beraber güzel hizmetleri sürdüreceğiz' - Son Dakika


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