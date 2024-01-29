Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi\'nin çadırlarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İletişim Küresi, Beyaz Masa, KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş. ve KAYTUR A.Ş. birimlerinin Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları çadırları ziyaret etti.

Altyapı, imar gibi rutin belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde sosyal ve kültürel anlamda kenti geliştirmek, vatandaşlara katkı sağlamak için gayret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kuruluşları ile hizmeti ayağa getiren, zengin içerikli çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinlik ve faaliyetlerini her dönem olduğu gibi hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu hizmeti ayağa getiren çadırları gezdi. Başkan Büyükkılıç'a meydan ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve daire başkanları da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan İletişim Küresi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, meydanda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İletişim Küresi'nin Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa ile vatandaşların sorunlarına anlık çözüm bulduğunu ifade etti.

KAYMEK A.Ş.'nin faaliyetlerinin yer aldığı çadır ile vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Beyaz Masa çadırı ziyaretinin yanı sıra Spor A.Ş.'nin çadırını da ziyaret eden Büyükkılıç, burada gençlerle birlikte spor aktivitelerine katıldı. Gençlerin ve çocukların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, gençlerle Kayserispor tezahüratı yapmayı da ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Üzüm, KAYTUR aracılığı ile çadırı ziyaret eden vatandaşlara salep ve tatlı ikramında bulundu. Vatandaşlar Büyükkılıç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Vatandaşlar, "Allah yolunu açık etsin, hayırlı, uğurlu olsun. Biz sizden dağlar kadar memnunuz" diyerek, memnuniyetini dile getirdiler.

Büyükkılıç, hizmetleri vatandaşın ayağına getirdiklerini ifade ederek, "AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm ile birlikte hizmeti siz değerli hemşehrilerimizin ayağına getiren belediyemize ait stantlarımızı ziyaret ederek, vatandaşlarımıza kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan salep ikram ettik" dedi.

Vatandaşları stantlara davet eden Başkan Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin sorunlarına ve taleplerine anında çözüm bulduğumuz ve değişik aktivitelerin yer aldığı stantlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ