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Başkan Büyükkılıç: "Hobi bahçelerini internette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Hobi bahçelerini internette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk"

30.11.2021 15:15
Başkan Büyükkılıç: "Hobi bahçelerini internette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su ve ekmeğe zam düşünmediklerini söyleyerek, ekmek satan fırınlarlar ilgili; "Fırınlarımız maşallah rekabeti çok seviyorlar.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su ve ekmeğe zam düşünmediklerini söyleyerek, ekmek satan fırınlarlar ilgili; "Fırınlarımız maşallah rekabeti çok seviyorlar. Sanki birbirlerini bitirme projesi hayata geçiriyorlar. Dengeli, reel rakamlarla hizmet etsinler, ürünlerin kalitesine dikkat etsinler. Bizde şuanda herhangi bir çalışma söz konusu değil" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; su ve ekmeğe zam düşünmediklerini söyledi. Fiyatlar konusunda vicdanın elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Suya zam yok biliyorsunuz, bütçe geçti. 2022 zamsız. Ekmek ile ilgili de biz de 1.25 ancak esnaflarımızda 1.75. Bugün Fırıncılar Odası Başkanı ile görüşmem oldu. Şunu da gözlemliyorum; pide yapan fırınlarımız hariç diğer ekmek üretip satan fırınlarımız maşallah rekabeti çok seviyorlar. Bu da vatandaşın lehine yorumlanabilir. Sanki birbirlerini bitirme projesi hayata geçiriyorlar. Dengeli, reel rakamlarla hizmet etsinler, ürünlerin kalitesine dikkat etsinler. Bizde şuanda herhangi bir çalışma söz konusu değil. Esnaflarımız da daha dikkatli olup vatandaşımızın imkanlarını göz ardı etmemelerini, un satan firmaların da vatandaşı zora sokan yaklaşımda bulunmamalarını istiyoruz. Arz, talep meselesi ama vicdanı da elden bırakmamak lazım" dedi.

" Sarız'ın köyündeki suya '4 lira' deme lüksümüz yok, o vicdansızlık olur"

"Kayseri'de belediye hizmetlerinin ulaşmadığı bir mahalle bulunmuyor" diyen Başkan Büyükkılıç; "Sarız'ın köyündeki ulaşımdan yararlanamıyor ama Kocasinan'ın Kocasinan'ın köyündeki ulaşımdan yararlanıyor. Bir denge unsuru var. Her şeyi vatandaşın lehine yorumlayacağız derken diğer şeyleri de göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Yasa, kırsalı tanımlarken 'belediye hizmetlerinin hiç gitmediği yer' olarak tanımlıyor. Belediye hizmetlerinin gitmediği bir tane köy yok. Fazla giden var, az giden var, zaman içerisinde bu hizmetlerle buluşacak olan yerler var. Hepsinin bir kriteri var. Kimisi ulaşımdan yararlanıyor, kimisi yol hizmetlerinden faydalanıyor, kimisi su hizmetlerinden faydalanıyor. Mutlaka belediye hizmetleriyle buluşuyor. Her yerin kaynakları, imkanları aynı değil. Bunu kabul ediyorum. Ama tutup da Sarız'ın köyündeki suya '4 lira' deme lüksümüz yok, o vicdansızlık olur. 40 kuruş olarak tanımlanmış" ifadelerini kullandı.

"Karamsarlığa gerek yok"

Ekonomik olarak zor dönemden geçildiğini, kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek olmadığının altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Ekonomik anlamda dünyada olan sıkıntının ülkemize de yansımasını, ülkemiz insanının bir miktar bu konuda daha değişik yaklaşımlar sergileyerek, stokçu mantıkla mı diyelim vatandaşın alım gücünü adeta sabote edilmesini gözlemlediğimi paylaşmak istiyorum. Katkı sağlamak lazım. Zor dönemlerde elden tutmak lazım. Sonuçta bu toplumda hep birlikte bir anlam ifade edelim. Bende olur sende olmazsa bir anlam ifade etmez. Elbette ki esnaflarımız arasında daha önceki günlerdeki yaklaşım içerisinde ekonomik olarak beklentiler devam etmekte. İster istemez bir miktarda 'hele biraz piyasa otursun' yaklaşımı da var. Örneğin yeraltı çarşısına gurbetçilerimizin geldiği, ekonomik canlılığın olduğu dönemdeki bakış açısıyla şuandaki aynı değil. Bu böyle devam edeceği anlamına gelmesin, kimsenin de karamsar olmasına gerek yok. Allah'ın izniyle bunların hepsi aşılır. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı bozmazsak bunların aşılmaması için bir sebep yok. Esnaf dostu yaklaşımlarımız ile vatandaşımızın yanında yer alma anlayışlı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu günlerin geçeceğini, çok daha güzel günleri göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Hulusi Akar Bulvarı Aralık'ta tamam"

Çalışmaların devam ettiği Hulusi Akar Bulvarı'ndaki çalışmaların bir kısmının Aralık ayının sonuna doğru tamamlanacağını sözlerine ekleyen Büyükkılıç; "İnşallah Aralık ayı itibariyle sonlanacağı kanaatindeyim. Yılbaşına kalmaz. Furkan Doğan Yurdu'nun orada başlayan iki tane U şeklinde hem alttan hem Hulusi Akar'ın üstünden olan bir kavşak var. O çok amaçlı bir kavşak. Bir de Eşref Bitlis Bulvarı'nın devamı ve bu yola bağlanacak olan kavşak var. Bir de Talas Mevlana Mahallemizden gelen raylı sistemin etabı söz konusu. Bir arada bitsin, çıksın istedik. Tramvayla ilgili boyut ise muhtemelen 2022'nin sonbaharını bulur" şeklinde konuştu.

"Benim, hobi bahçeleri ile ilgili 'çıkartmayacağız' diye bir cümlem yok"

Otobüs fiyatlarına bir zam düşünülmediğini, esnafın da desteklenmesi gerektiği yerlerde destek sağlamaya hazır olduklarını aktaran Büyükkılıç; "Bilet ücretlerine bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Otobüsçülerimizle görüşmelerimizi her zaman yaparız, varsa teknik değerlendirme sonunda yapmamız gereken destek onu da sağlarız. Esnafımızla karşı karşıya gelmeyiz. Esnafımızla bizi karşı karşıya getirmeye çalışan odaklarımız olur. Onlara da alet olmayacaklarına inanıyorum. Ahi ahlakıyla ahlaklanmış dostlar olarak esnafımızı gördük. Memduh Başkan esnaf dostudur, düşmanı hiç olamaz. Değerlendiririz, varsa yapılacak destek yaparız" dedi.

"İnternette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk"

Hobi Bahçeleri ile ilgili olarak geçmişte 'çıkartmayacağız' şeklinde bir söyleminin olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Memduh Büyükkılıç; hobi bahçeleri ile ilgili orta yol bulunacağına inandığını belirtti. "İnternette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk" diyen Başkan Büyükkılıç konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Seçimler arifesinde hobi bahçelerimizde malum dedikodu gündeme geldi. Biz de gidip o zaman bir görüşme yaptık. Bugün de o görüntülere baktım. Benim, hobi bahçeleri ile ilgili 'çıkartmayacağız' diye bir cümlem yok. Zamanı gelince değerlendirileceğini, meclisteki iradeyi de göz ardı etmeyeceğimizi herkes bilir. Encümen kararı olmadan sizin bir başkasına devretme şansınız yok. Burası hobi bahçesi, tapulu mülk değil. Belediyenin emekli dostlarımıza bir meşgale olsun diye yaptığı bir çalışma. Orada bin 780 tane dostumuz yararlanıyor. Geçen sene meclisimiz dedi ki 'bunlar artık çıksın'. Ben de dedim ki 'pandemi dönemine geldi, bu sene de kalsınlar'. 2 sene onlara bir şans tanımış oldum. Fiyatlarını da bin 500'den bine çektik. Hep onların lehine yorumlamaya çalıştık. Birbirine devredenler oldu, encümen kararına bağlamadığımız için kendi aralarında aldılar, verdiler. İnternette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk. Şuanda meclisimizde bir değerlendirme yapıldı ve bir karar çıktı. Siyasi istismara fırsat vermeme adına ortak bir karara vardık. Denildi ki 'hepsi çıksın'. Şöyle yapalım dedim; 'Onları da kuraya tabi tutalım, nasibinde olan çıksın'. Şimdi mevcutların bize olan tepkisinden daha çok 'yeter artık, onların babasının tapulu malı mı' diye başlayan cümlelerle yazan var. Benim yenilerini yapacağız mantığında bir sözüm olmuş. İlkbahara inşallah yeni yerler hazırlama yönünde değerlendirmemizi yaptık. Bir çalışma yapıyoruz, paniğe gerek yok. Orta yol bulacağımıza inanıyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Hobi bahçelerini internette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Hobi bahçelerini internette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Hobi bahçelerini internette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk" - Son Dakika
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