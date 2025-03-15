Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu. Semt pazarını ziyaret eden Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

15.03.2025 13:25  Güncelleme: 13:27
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'ni ziyaretinde mahalle sakinleri ile tek tek görüşerek hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Hürriyet Semt Pazarı'nı da ziyaret ederek pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Ramazan'ın manevi huzur ve birliktelik duygusuna uygun olarak vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda mahalle sakinleri ve esnaf ile buluşmayı sürdürüyor.

Büyükkılıç, Mahalleli ile Tek Görüşerek Sohbet Etti

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Hürriyet Mahallesi'ne ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, sokakta, pazarda ve camide rastladığı mahalle sakinleri ile tek tek görüştü ve sohbet ederek onlara hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinden ve hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden Hürriyet Mahallesi sakinleri, ilgi gösterdikleri Büyükkılıç'a teşekkür etti.

"Esnaflarımızın Taleplerini Dinledik. Vatandaşlarımızın Taleplerini Dinledik"

Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan mahalleli vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile görüştüklerini, onların taleplerini dinlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Fiyatların bir miktar daha önceki haftaya göre makul olduğunu gördük, inşallah havalar ısındıkça daha aşağıya doğru çekilecek. Vatandaşlarımızın beklentisine cevap verecek diye umuyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Kadir Gecelerine ve bayrama erişmelerini de temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Önemli Olan Birlik, Beraberlik, Dayanışma"

Açıklamasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Büyükkılıç, "Önemli olan birlik, beraberlik, dayanışma, birbirimizi sevme, birbirimize sahip çıkma, ay yıldızlı Türk bayrağımıza sahip çıkma. Gerisinin hepsi hallolur. Merhameti göz ardı etmeyelim. Ramazan ayının bereketinden, feyzinden istifade edelim. Helalinden kazanacağım anlayışıyla hareket edelim. Zaten bizim insanımıza yakışan, Ahi ahlakı ile ahlaklanan esnafımıza yakışan da bunlar olsa gerek" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, fotoğraf çekinmek isteyen çocuklarla da fotoğraf çekindi. Vatandaşla bir araya gelen Büyükkılıç, onlara hayırlı ve bereketli alışveriş temennisinde bulundu.

Ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın yanı sıra KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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