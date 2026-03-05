Başkan Büyükkılıç iftar sofralarında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ramazan'ın 14'üncü gününde İlim Yayma Cemiyeti'nin iftar programına katıldı, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. personelinin iftar programında orucunu açtı.

Huzur ve rahmet ayı Ramazan'da vatandaşlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile buluşarak birlik ve dayanışmanın artmasına katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç, hem merkezde hem de kırsal ilçelerde bu gayretlerine devam ediyor. Başkan Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, kent protokolü ve cemiyet üyelerinin katıldığı İlim yayma Cemiyeti'ndeki iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güzel, gönül insanlarının bulunduğu ortamda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Cenab-ı Allah bu güzel topluluktan bizleri ayırmasın. İşin mutfak kısmında hizmet veren kardeşlerimize, İlim Yaymamızın kıymetli ekibine özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasında, koşan, koşturan, bu işleri yapan gönül insanlarına minnet duyduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç; "İlim Yayma hep zor dönemlerin, zor zamanların ayakta kalan, gerçekten yerli ve milli kuruluş olarak kendisini daima göstermiş ve bunu başarmıştır. O açıdan öğrencilerimizin sığınağı olmuştur. Hayata atılmak isteyen eğitim anlamında kardeşlerimizin elinden tutmuş, rehberlik yapmış, yol göstermiştir. Emeği geçen dostlarımızı asla unutamayız. Ama bütün bunların yanında hepimizin hamisi, hepimize yol gösteren dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Bunu burada gönül huzuru ile söylüyorum. Onun her zaman sahiplendiği, her zaman bağrına bastığı böyle bir camia. Hizmet edenler bol olsun, bu camiada buluşan kardeşlerimizin sayısı artsın, yüz akımız, gururumuz, yerli ve milli anlayışın sahibi" diyerek sözlerini sonlandırdı. Vali Gökmen Çiçek ise İlim Yayma Cemiyeti'nin gelenekselleşen iftar programında tüm Kayseri'nin bir masanın etrafında bir araya geldiğine işaret ederek, hizmet veren İlim yayma Cemiyeti'nin üyelerine teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç ve katılımcılar, İlim Yayma Cemiyeti fuaye alanındaki sergiyi de ziyaret ederek eserleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki personeli ile düzenlediği iftar programına da katılarak iftarını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Fatih Temeltaş, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, daire başkanları ile Spor A.Ş. personelinin yer aldığı iftar programında tek tek masaları ziyaret ederek personeli ile görüşen Büyükkılıç, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Programda söz alan Başkan Büyükkılıç, 'canlarım, mesai arkadaşlarım, kardeşlerim' diye seslenerek başladığı konuşmasında, "Biz bir aileyiz. En önemlisi, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşlik hukukumuz. Birbirinize sahip çıkın, ailenize, sahip çıkın, kurumunuza sahip çıkın. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlerle bir anlam ifade eder ve sizlerle güzel" diyerek hizmet içerisinde dayanışmanın önemine işaret etti.

Büyükkılıç, dayanışmaya, birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Kayseri'de Spor A.Ş.'miz bizim yüz akımız, bizim gururumuz. Bunu sağlayan sizlersiniz" dedi ve sağlığın her işin başı olduğunun altını çizerek, hizmetlerin ihtimamla gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programlarının ardından teravih namazını ise Talas Dedeoğlu Camii'nde eda etti. Teravih sonrasında vatandaşlarla buluşan ve sohbet eden Büyükkılıç, çocuklara da Kayserispor atkısı hediye edip fotoğraf çekinerek sevindirdi. - KAYSERİ