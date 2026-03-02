Büyükkılıç, Erdoğan ile İftar Yemeğinde Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkez İftar programımızda bir araya geldiğimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kayserili hemşehrilerimizin selamlarını ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız da tüm hemşehrilerimize en kalbi selamlarını gönderdi." - KAYSERİ