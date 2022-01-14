Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

14.01.2022 15:58
Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi'nde kıldığı Cuma namazının ardından önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, onların taleplerini dinledi. Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet ederken, Kayserililer de Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getirerek, hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, "Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Kayseri esnaf şehridir. Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor
Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

YORUMLAR
500

Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı         
15:56
İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak         
15:53
Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor         
15:51
Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı         
15:43
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
15:56 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı
15:54 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
15:51 Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi! Daha önce Tuba Büyüküstün'le birlikteydi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
14:57 Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 16:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement