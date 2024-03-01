Başkan Büyükkılıç, İstanbul\'da Kayseri için yapılan projeleri anlattı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da iki gün süren bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirirken, ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için neler yaptıklarını ve yeni 5 yılda Kayseri'yi hangi projelerin beklediğini anlattı.

30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktı. Akıl ve bilimin ışığında projeleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç, Kayserililer ve tüm Türkiye'nin duyması için İstanbul'da ulusal yayın yapan yaygın medyada canlı yayınlara katıldı. TGRT Haber'de Mehmet Aydın ile canlı yayın programına misafir olan Büyükkılıç, daha sonra Radyo Televizyoncular Yayın Birliği'ne (RATEM) ziyarette bulunarak, Başkan Aydın Şerbetçioğlu ile bir araya geldi ve RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Hamurcu ile RATEM stüdyolarında program çekimi gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, İstanbul ziyaretini değerlendirmesinde; "İstanbul'da birbirinden önemli medya gruplarına misafir olarak, canlı yayın yolculuğu yaptık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle çıktığımız yolculuğumuzda, sağlık ve spor alanındaki hizmetlerimizi anlatıp, bir doktor gözüyle kanser ve alzheimer ile ilgili projelerimizi, hizmetlerimizi anlattık. Kayseri'de büyükşehir konforunu benimseyip, sıkıntılarını yaşatmayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Yeni 5 yıl için heyecanlı ve hazır olduklarını vurgulayan Büyükkılıç; "Her Şey Kayseri İçin' diyoruz. Kayseri için neler yaptık ve Kayseri'yi hangi projelerin beklediğini anlattık. Yeni 5 yıl için heyecanlıyız ve yeniden hazırız" dedi.

Başkan Büyükkılıç birlik, beraberlik mesajı vererek; "Bizler 'insanların en hayırlısı ona hizmet edendir' şiarıyla siyaset yapıyoruz. Ayrım yapmadan, ayrıştırmadan hizmet ediyoruz. Ulaşımda çevreci ve doğa dostu bir anlayışla yatırımlar yapıyoruz. Erciyes zirvesi gibi temiz havaya sahip Kayseri için çalışıyoruz. Kayseri'de Büyükşehir imkanı var, Büyükşehir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ