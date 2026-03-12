Başkan Büyükkılıç: "İstiklal şairimizin Asım'ın nesli ideali gençlerimize yaşayacak" - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç: "İstiklal şairimizin Asım'ın nesli ideali gençlerimize yaşayacak"

Başkan Büyükkılıç: "İstiklal şairimizin Asım\'ın nesli ideali gençlerimize yaşayacak"
12.03.2026 09:30  Güncelleme: 09:31
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal mücadelesinin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Büyükkılıç, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık iradesinin ebedi belgesidir. İstiklal şairimiz Ersoy'un 'Asım'ın Nesli' ideali, gençlerimizle yaşayacak" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin istiklal ve istikbal uğruna verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yılı

Başkan Büyükkılıç mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık azmini, inancını ve kararlılığını en güçlü şekilde yansıttığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, İstiklal Marşımızı yaşayarak kaleme alan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu eşsiz eser, milletimizin tarih boyunca gösterdiği fedakarlığın ve bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biridir."

"Milletimizin Ruhunu Yansıtan Bir Eser"

Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın yalnızca savaş meydanlarında kazanılan zaferleri değil, aynı zamanda milletin içinde bulunduğu ruh halini ve inancını da satırlara taşıdığını belirtti.

12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın, o günden bugüne Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'mız, milli birlik ve beraberliğimizin adeta bir belgesidir. O zor günlerde milletimize umut ve motivasyon kaynağı olan bu eser, bugün de özgürlük ve bağımsızlık tutkumuzun en güçlü ifadesi olmaya devam etmektedir."

"Asım'ın Nesli İdeali"

Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğini "Asım'ın Nesli" olarak tanımladığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, bu idealin karakterli, ahlaklı ve erdemli bir gençlik anlayışını ifade ettiğini belirtti.

Büyükkılıç, Türkiye'nin geleceğinin, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı şekilde yetişmesiyle daha güçlü olacağını vurguladı.

Şehit ve Gazilere Vefa Mesajı

Mesajının sonunda İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'İstiklal şairimizin Asım'ın nesli ideali gençlerimize yaşayacak' - Son Dakika

