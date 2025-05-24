Başkan Büyükkılıç KAYMEK AGS Kursiyerleriyle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç KAYMEK AGS Kursiyerleriyle Buluştu

Başkan Büyükkılıç KAYMEK AGS Kursiyerleriyle Buluştu
24.05.2025 13:43  Güncelleme: 13:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesisi'ni ziyaret ederek AGS kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere başarılar dileyen Büyükkılıç, sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesisi'ni ziyaret ederek Akademi Giriş Sınavı (AGS) kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Genç öğretmenlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, sınava hazırlanan kursiyerlere AGS'de başarılar diledi.

Öğrenci dostu hizmetleri ile gönüllere dokunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentin adeta 6'ncı üniversitesi gibi eğitim ve kültür, sanat hizmeti sunan kuruluşu KAYMEK, zengin kurs içerikleri ile ücretsiz ve kaliteli hizmetini hız kesmeden sürdürürken Başkan Büyükkılıç da bu hizmetleri yakından takip ediyor.

Bu çerçevede Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesisi'ni ziyaret ederek Akademi Giriş Sınavı (AGS) kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK eğitmenlerinden kurs hakkında bilgiler alarak, genç öğretmenlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

KAYMEK AGS kursu kursiyerleri de ücretsiz ve kaliteli kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek sunulan imkanlardan dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür Ediyorum"

KAYMEK AGS Kursu kursiyerlerinden Kübra Coşkun, KAYMEK'in kursu ile sınava hazırlık sürecinde çok fazla ilerleme kaydettiğini belirterek, "Eylül-Ekim ayından beri geliyorum. Sınava kadar devam edeceğiz. Hocalarımızla beraber başaracağımıza da inanıyorum. Çok fazla ilerleme kaydettiğimi ve bunu atama ile sonuçlandıracağımı düşünüyorum. Hepsi de buradaki hocalarımızın ve başkanlarımızın sayesinde. Emeği geçen herkese, başkanlarımıza, hocalarımıza ve diğer çalışanlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Demiral da sunulan imkanlardan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Şuan burada AGS için hazırlanıyorum. Gayet memnunum. Buradaki hocalarımızın birçoğu ağabey, abla, kardeş gibi görüyorlar ve bu şekilde bizim derslere olan motivasyonumuz kat kat artıyor. Öğrenci olduğumuz için belediyemizin vermiş olduğu ücretsiz derslerden faydalanmamız güzel oluyor. Emeği geçen başta belediye başkanımız Memduh Başkanımıza, burada bulunan hocalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Melike isimli bir diğer KAYMEK kursiyeri ise kursun çok verimli geçtiğini kaydederek, "Kursumuzda haftada üç gün derslerimiz oluyor, her hafta denemelerle derslerimizi çok iyi pekiştiriyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar soru çözümümüze yardımcı oluyorlar. Hocalarımızın desteğinden çok memnunuz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp de eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç KAYMEK AGS Kursiyerleriyle Buluştu - Son Dakika

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