Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki yaz kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki yaz kurslarını ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'deki yaz kurslarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ve Köşk Sosyal Yaşam Merkezleri'nde devam eden Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Spor A.Ş.'nin düzenlediği yaz kurslarına çat kapı ziyarette bulundu.

18.07.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Talas ve Köşk Sosyal Yaşam Merkezleri'nde devam eden Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Spor A.Ş.'nin düzenlediği yaz kurslarına çat kapı ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Talas ve Köşk Sosyal Yaşam Merkezleri'nde devam eden kursları ziyaret etti. İlk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde kurs verilen sınıfları gezen Büyükkılıç, çocuklara eğitiminin önemine dair tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 'iyi dersler' temennisinde bulunarak, "Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.'mizin yaz dönemi kurslarına katılan sevgi dolu yavrularımızın derslerine misafir olduk. Çocuklarımızın dolu dolu bir yaz geçirmesi için özenle hazırlanan kurslarımıza tüm yavrularımızı bekliyoruz" diye konuştu. Daha sonra Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada hem Spor A.Ş. hem de KAYMEK tarafından kursların verildiği sınıfları gezdi. Yediden yetmişe herkese hizmet verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, KAYMEK ile sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları, Spor A.Ş. ile yüzme, okçuluk, futbol, basketbol kursları gibi birbirinden özel eğitimler verildiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin yaz tatillerini sağlıklı, sportif ve eğitim içerikli bir şekilde dolu dolu geçirmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Kayserililer de bu kurslardan oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yaz kurslarının her zamanki gibi çocuklara ve kendilerine çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki yaz kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

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