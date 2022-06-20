Başkan Büyükkılıç: "Kayseri sağlık altyapısı ile önemli bir merkez" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Kayseri sağlık altyapısı ile önemli bir merkez"

20.06.2022 15:02
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri sağlık altyapısı ile önemli bir merkez"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan'a ziyarette bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan'a ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık altyapısı ile önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan'a iade-i ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Mehmet Erşan'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Sağlık alanında Türkiye'miz, dünyada kendisinden söz ettiren, Kayseri'de sağlık altyapısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şehrimize kazandırdığı şehir hastanesi başta olmak üzere, TURKOVAC aşısını bulan Erciyes Üniversitesi sağlık kuruluşlarımız yine ön planda olmak üzere önemli bir merkezdir" dedi.

İşbirliği ile uyum içerisinde çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç,"Kayseri'mizin sağlık müdürü olarak sizleri burada görmek, sizlere hayırlı olsun demek bizim olmazsa olmazımız. Geçmişte Ali Ramazan Benli kardeşimizle yaptığımız işbirliği ve uyum kültürü içerisindeki çalışmaların daha ileri noktaya taşınması adına, Cenab-ı Allah sizlerle birlikte çalışmayı nasip etsin. Hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "İnşallah desteklerinizle zaten güçlü bir sağlık altyapısı olan Kayseri'de de ümit ediyorum üzerine bir şeyler koymak fırsatı buluruz. Burada olmaktan ben de çok mutluyum, sağlık altyapısı noktasında çok güçlü bir şehir. Şehir Hastanesi başlı başına bir sağlık üssü konumunda, bu bizim için büyük bir avantaj tabi. İlçelerde de birçok sağlık tesisi yenilenmiş, bu da büyük avantaj. Çok teşekkür ediyorum, şeref verdiniz, çok mutlu oldum değerli başkanım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri sağlık altyapısı ile önemli bir merkez' - Son Dakika

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