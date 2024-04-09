Başkan Büyükkılıç, Kayserili Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Kayserili Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kayserili Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin ve Hunat İftar Çadırlarında Kayserili vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, iftar sofrasında vatandaşlara teşekkür etti ve Ramazan'ı yolcu etti.

09.04.2024 12:52  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayserili vatandaşlarla, Seyyid Burhaneddin ve Hunat İftar Çadırlarındaki iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayı boyunca gerek teravihlerde, gerek iftar ve sahur sofralarında gerekse gün içerisinde sokakta, çarşıda, pazarda sürekli vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu kez de Ramazan boyunca Kayserililere iftar hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi'nin Seyyid Burhaneddin ve Hunat İftar Çadırlarında hemşehrileri ile bir araya gelerek kucaklaştı.

"Allah Razı Olsun Bir Ay Boyunca Soframızı Şenlendirdiniz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar çadırlarındaki iftar sofrasında vatandaşlara "Allah razı olsun bir ay boyunca soframızı şenlendirdiniz" diye seslenerek şunları söyledi:

"Maşallah, barekallah, elhamdülillah. Cümleten hayırlı akşamlar. Cenab-ı Allah burada oruç tutan kardeşlerimizin oruçlarını kabul etsin diye dua ediyoruz. Huzur içerisinde bir Ramazan ayını daha idrak ettik. İnşallah ağız tadıyla daha nice Ramazanlara erişesiniz diye dua ve temennide bulunuyorum. Dua ediyorum ve sizlerden de dua bekliyorum. Allah razı olsun bir ay boyunca soframızı şenlendirdiniz. Buradaki gönül dostlarımız adeta gönüllerimizi titretti. Teşekkür ediyoruz. Ağzınızın tadı bozulmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı yaşamayı lütfetsin diyorum."

Büyükkılıç İlahi Söyledi, Ramazan'ı Yolcu Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar çadırlarında düzenlenen programda sahneye çıkarak 'elveda şehri Ramazan' nidasında bulunarak ilahi söyledi. Vatandaşlardan alkış alan Büyükkılıç'a saz ekibi de eşlik etti.

"Çocuklarımdan Sayıyorum"

İftar sofrasının konuklarından yaşlı çınar bir kadın vatandaş ise Başkan Büyükkılıç'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Ben çocuklarımdan sayıyorum" diye seslendi. Başkan Büyükkılıç ise yaşlı çınara sarılarak fotoğraf çektirdi.

"Bu İşleri Kim Organize Ediyorsa Ellerine Sağlık, Allah Bereket Versin"

İftar çadırındaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Büyükkılıç'a vatandaşlardan birisi "Bu işleri kim organize ediyorsa ellerine sağlık, Allah bereket versin" ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç da vatandaşların sevincinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek hayırlı iftarlar diledi.

Başkan Büyükkılıç, iftar çadırlarında tek tek iftar sofrasının olduğu masaları ziyaret ederek sohbet etti, vatandaşlara iftarlarının kabul olması ve hayırlı iftarlar temennisinde bulundu. Büyükkılıç başta çocuklar olmak üzere fotoğraf çektirmek isteyen herkesle de tek tek fotoğraf çekindi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Seyyid Burhaneddin, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, İftar, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayserili Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı
    30 Mar Muğla'da yerel seçimler için güvenlik önlemleri alındı

    Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.

  • Portekizli Eurovision Şampiyonu Salvador Sobral İstanbul'da Konser Verdi
    30 Mar Portekizli Eurovision Şampiyonu Salvador Sobral İstanbul'da Konser Verdi

    2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'da ilk konserini verdi. Sobral, konser öncesi yaptığı açıklamalarda müziğe olan ilgisini ve Filistin'e yönelik çağrısını dile getirdi. Ayrıca Türk hayranlarının ilgisinden de memnuniyetini belirtti.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a tepkiler büyüyor
    30 Mar Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a tepkiler büyüyor

    AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

  • BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller'den Sıfır Atık Günü'nde önemli mesaj
    30 Mar BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller'den Sıfır Atık Günü'nde önemli mesaj

    BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı. Moller, sıfır atık girişimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, 17 hedefe ulaşmanın sürdürülebililik, yenilikçilik ve işbirliğine bağlılık gerektirdiğini belirtti.

  • Fenerbahçe'nin kritik haftası: Genel Kurul ve ezeli rekabet
    30 Mar Fenerbahçe'nin kritik haftası: Genel Kurul ve ezeli rekabet

    Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.

  • Onur Ergün:
    30 Mar Onur Ergün: "Başakşehir ile Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

    RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.

  • Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak
    30 Mar Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.

  • Kazakistan'da Mangala Oyunu Çocuklar Arasında Yoğun İlgi Görüyor
    30 Mar Kazakistan'da Mangala Oyunu Çocuklar Arasında Yoğun İlgi Görüyor

    Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.

  • Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti
    30 Mar Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti

    Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.

  • Yerel seçimlere iki gün kala BTK ve sosyal medya platformları arasında görüşme gerçekleştirildi
    30 Mar Yerel seçimlere iki gün kala BTK ve sosyal medya platformları arasında görüşme gerçekleştirildi

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.

  • Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Yoksulları Zora Sokuyor
    30 Mar Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Yoksulları Zora Sokuyor

    CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.

  • Türkiye'de Yerel Seçimler İçin Yarın Yasaklar Uygulanacak
    30 Mar Türkiye'de Yerel Seçimler İçin Yarın Yasaklar Uygulanacak

    Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle yarın bazı yasaklar uygulanacak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak, umumi eğlence yerleri kapalı olacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak. Radyo ve yayın organlarında seçimle ilgili haberler saat 18.00'e kadar yapılamayacak. Seçim propagandası da bugün saat 18.00'de sona erecek.


12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 14:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Kayserili Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement