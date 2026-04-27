Başkan Büyükkılıç: "Kitap Fuarı\'nda 1 milyona yakın kitapseveri buluşturduk"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 8'inci Kayseri Kitap Fuarı'nda 1 milyona yakın kitapseveri buluşturduklarını açıkladı. 10 gün süren fuar, 992 bin 880 kitapseveri ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri'de 'okuyan ve okutan şehir' vizyonuyla düzenlenen 8'inci Kayseri Kitap Fuarı, rekor katılımla tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi'nde 17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, 10 gün boyunca yoğun ilgi gördü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fuarın 992 bin 880 ziyaretçi tarafından gezildiğini belirterek, önceki yıllara ait katılım verilerini hatırlattı ve fuarın her yıl artan ilgiyle Türkiye'nin en dikkat çeken kültürel organizasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı. Kayseri Kitap Fuarı'nın önceki yıllardaki ziyaretçi sayılarına değinen Büyükkılıç, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin, dördüncüsünde 815 bin 119, beşincisinde 935 bin 638, altıncısında 1 milyon 39 bin 93 kişi ve yedincisinde 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiye ulaşıldığını belirtti. 8. Kayseri Kitap Fuarı'nda ise 1 milyona yakın kitapseveri buluşturduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "8'inci Kayseri Kitap Fuarı'nda 992 bin 880 ziyaretçi sayısıyla yine büyük bir başarıya imza attık" dedi. Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel kimliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Kütüphaneler şehri Kayseri'mizin okuyan ve okutan bir kent olarak anılması için gayret ediyoruz. Kitap tutkunlarını bir araya getiren fuarımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, bu gurur verici tabloyu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabın yer aldığı fuar; 10 gün boyunca söyleşiler, imza günleri ve konferanslarla zengin bir içerik sundu. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sayesinde kitapseverler, sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı buldu. Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sun Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, kentin kültürel hayatına önemli katkılar sunarken, artan katılım oranlarıyla Türkiye'de örnek gösterilen organizasyonlar arasında yer aldı.

8'inci Kayseri Kitap Fuarı'nın, merhum akademisyen ve yazar İlber Ortaylı anısına ithaf edilmesi ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı. - KAYSERİ