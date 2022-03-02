Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti

02.03.2022 11:28
Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhasebe Haftası dolayısıyla ziyarette bulunan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve oda yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhasebe Haftası dolayısıyla ziyarette bulunan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve oda yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Muhasebe Haftası'nda farkındalık oluşturma etkinlikleri kapsamında Başkan Büyükkılıç'a ziyarette bulunan oda başkanı Ali Yedikaya, Başkan Büyükkılıç'a çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetici olarak her zaman odanın yanında yer almaktan onur duyduklarını ifade etti. Büyükkılıç muhasebe haftasını kutlayarak, "Serbest Mali Müşavirleri Odamızın gönlümüzdeki yeri apayrı. Gerçekten bir aktivite kazandırdınız. Daha bir enerjik konuma dönüştü. Zaten teşkilatların yapısının da doğru olanı, bir tık yukarıya taşıma mantığında yaklaşım sergilemektir. O açıdan tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Eğitim çalışmalarınızı duyuyoruz. Hem üyeleriniz, hem toplumu bu manada bilinçlendirmeye vesile oluyorsunuz. Biz de yerel yönetici olarak, her zaman sizlerin yanında olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız" diye konuştu.

Ziyarette konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ise Başkan Büyükkılıç'ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu, bu nedenle Muhasebe Haftası kutlamaları kapsamında ilk ziyareti Büyükkılıç'a yapmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Muhasebe Haftası'nın kutlanacağı ile ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlk ziyaretimizi de bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapalım dedik. Sağ olsun başkanımız her zaman bizlere destek verir, hangi toplantıda olsa ilk işi bizlerin halini hatırını sormak oluyor. Muhasebe Haftası'nda bizleri kabul ettiğiniz için, mesleğimizin tanıtımına, sesimizi duyurmaya vesile olduğunuz için mesleğimize yaptığınız katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti
Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti

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Memduh Büyükkılıç, Muhasebe Haftası, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti - Son Dakika


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