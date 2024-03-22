Başkan Büyükkılıç, Takva Camii'nde vatandaşlarla kucaklaştı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Takva Camii'nde vatandaşlarla kucaklaştı

Başkan Büyükkılıç, Takva Camii\'nde vatandaşlarla kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kıldı, namaz sonrası vatandaşla kucaklaştı.

22.03.2024 12:38  Güncelleme: 12:42
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kıldı, namaz sonrası vatandaşla kucaklaştı.

Her zaman vatandaşlar ve esnafla buluşarak sohbet eden, onların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'i de fırsat bilerek, hem iftar hem sahur hem de teravih namazlarında mahalle mahalle gezerek, Kayserililerle kucaklaşıyor.

"En büyük başkan Memduh Başkan"

Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, namaz sonrasında çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Büyükkılıç, çocukların 'en büyük başkan Memduh başkan' tezahüratları ile karşılaşırken, vatandaşlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile görüştü, tokalaştı. Başkan Büyükkılıç ise çocuklara Kayserispor forması dağıtırken, vatandaşlara da kuru Türk kahvesi ve pişmaniye ikramında bulundu.

Büyükkılıç, çocuklarla da günün anısına fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

Vatandaşlarla çay eşliğinde samimi sohbet

Teravih namazı sonrası Yeniköy İkinci Bahar Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, mahalleli ile çay eşliğinde sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'yi sevdiğini ve memnun ayrıldığını dile getiren Büyükkılıç, vatandaşlara da gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Takva Camii'nde vatandaşlarla kucaklaştı - Son Dakika

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