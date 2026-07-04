Başkan Büyükkılıç, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısında kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılarak, şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. İstişare toplantısına; Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi, üretim, yatırım ve istihdam kapasitesini daha da güçlendirecek projeler ve iş birliği imkanlarının ele alındığını belirterek, ortak akıl ve istişare kültürünün şehrin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi destekleyen, yatırım ortamını güçlendiren ve istihdama katkı sağlayan her projeye önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, ev sahipliği dolayısıyla MÜSİAD Kayseri Şubesi yönetimine teşekkür ederek, gerçekleştirilen istişarelerin Kayseri'nin geleceğine yön verecek önemli çalışmalara katkı sunmasını temenni etti. - KAYSERİ