Başkan Büyükkılıç, Öğrencilerle İftar Sofrasında Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu, vatandaşlar ile teravih namazı sonrası bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Sizlerin hizmetkarıyım. Biz sizleri seviyoruz" dedi.
Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu kez Kayseri Üniversitesi ev sahipliğindeki iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.
Tek Tek Masaları Ziyaret Etti, Öğrencilerle Görüştü
Öğrencilerin ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte öğrencilerin iftar masalarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler de ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.
İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Büyükkılıç, gençlerin talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm odaklı yaklaştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada üniversite öğrencilerine hitap ederek, "Pırıl pırıl yavrularımız hepsi adeta bizleri görmenin sevinci içerisinde bir tablo sergiledi. Sizin şahsınızda tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Anadolu irfanında bir söz var. Ben diyor, 'aşına değil, kaşına bakarım.' Yediği yemeğin çeşidine değil, muhabbetine bakarım. Eğer muhabbet ortamında sizlere onu ikram ediyorsa sizin için şifa olur. Muhabbet hevesi ile olur. Çok şükür burada hocamın şahsında, sevgili yavrularımızın, gençlerimizin bizlere bakışından, duruşundan, 'ağabeyimiz geldi' tavrını anlıyoruz" diye konuştu.
"Sizlerin Hizmetkarıyım"
Kayseri Üniversitesi'nin milli ve yerli bir duruş sergilediğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Üniversitemiz gerçekten baştan aşağı yerli ve milli anlayış sergileyerek, değerlerine bağlı bir anlayış içerisinde tevazu içerisinde süreci sürdürdüğünü ve yönettiğini görüyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Sanki evlatlarıma hizmet ediyormuşum gibi hissediyorum. Sizlerin hizmetkarıyım. Buradan ifade etmek istiyorum. Biz sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, seçim arifesinde olduklarının altını çizerek, sahadan hiçbir zaman uzaklaşmadığını, 16 ilçe dahil vatandaşlarla görüşüp, yüz yüze talep ve önerilerini dinlediğini anlattı.
Teravih Sonrası Vatandaşlarla Buluştu
Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle iftar buluşmasının ardından Melikgazi ilçesinde bulunan Feride Ana Camii'nde kılınan teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik eden Büyükkılıç, talep ve önerileri de bizzat dinledi.
Namaz sonrası vatandaşlara pişmaniye ve kuru Türk kahvesi de ikram edildi. - KAYSERİ
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