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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, önceki dönem ilçe belediye başkanlarına teşekkür plaketi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında düzenlenen Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya önceki dönem Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, önceki dönem Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, önceki dönem Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, önceki dönem Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve önceki dönem Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de katıldı.

Toplantıda, fedakar ve özverili katkılarından dolayı önceki dönem Develi, Bünyan, Akkışla, Tomarza ve Felahiye ilçe belediye başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri İl Başkanlığımızda İl Başkanımız Fatih Üzüm başkanlığında düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'na Milletvekillerimiz Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy ile birlikte katılarak, önceki dönem ilçe belediye başkanlarımızdan Mehmet Cabbar, Özkan Altun, Ayhan Arslan, Vural Coşkun ve Davut Şahin'e şehrimize ve ilçelerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdik" diye konuştu. - KAYSERİ