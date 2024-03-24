Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ramazan Etkinlikleri'ne katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ramazan Etkinlikleri'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi\'nde Ramazan Etkinlikleri\'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri'ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerle ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çektirdi ve Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüne sahnede eşlik etti.

24.03.2024 13:38  Güncelleme: 13:43
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, sahnede Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyleyerek, hünerlerini sergiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan-ı Şerif'e özel olarak başlattığı etkinlikler çerçevesinde Ramazan'ın ruhuna uygun çocuk etkinlikleri, konser ve söyleşiler ile Kayserililerin keyifli ve verimli vakit geçirmelerini sağlamaya devam ediyor. Ramazan ayında sahur, iftar ve teravihlerde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri'nde de yediden yetmişe etkinlik alanını dolduran Kayserililerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri'ne katılarak, vatandaşla bir araya geldi. Çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkkılıç, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin'in verdiği konsere de katılım sağladı. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, istikrar vurgusu yaparak, şunları söyledi;

"Ramazan'ınınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah huzur içerisinde Kadir Gecesi'ne ve bayramlara eriştirsin, iyi ki varsınız, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel dostlarımıza, canlarımıza teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde değişik etkinliklere fırsat verme suretiyle ailecek rahatlıkla izleyebileceğiniz ortamları sağlamak suretiyle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Cenabı Allah sizlere layık kılsın. Bizlere bu zamana kadar hizmet etme fırsatı verdiniz. Minnet duyuyoruz. İstikrarı önemseyerek yol almamız gerektiğini hatırlatıyorum. Biz sizlerin hizmetkarıyız, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun."

Büyükkılıç, 'Namık Kemal hocamız zaten bizim duayenimiz, Kayseri'mizin gururu, amacımız sizlere layık olmaktır' diyerek Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsüne de sahnede eşlik etti. Orkestra ile birlikte türküye eşlik eden Başkan Büyükkılıç, katılımcılara keyifli anlar yaşatarak, merhum Aşık Veysel'e de Allah'tan bir kez daha rahmet diledi. Büyükkılıç, türkü sonrası "Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı Kayseri'mizin güzel insanları sizlere minnet duyuyor, hayırlı geceler diliyorum" derken, Kayserililer de Başkan Büyükkılıç'a alkışlarla destek verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ramazan Etkinlikleri'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ramazan Etkinlikleri'ne katıldı - Son Dakika
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