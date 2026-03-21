Başkan Büyükkılıç, Sevgi Evleri\'nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlenen bayram etkinliğinde onların mutluluğunu paylaşarak anlamlı mesajlar verdi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik düzenlenen bayram eğlencesine katılarak miniklerin sevincine ortak oldu.

Bayramın ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, onların neşesine eşlik ederek adeta çocuklarla birlikte eğlendi. Program boyunca sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, çocukların yüzlerindeki tebessüm etkinliğin en anlamlı anlarını oluşturdu.

Çocuklara bayrama özel çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükkılıç, onların mutluluğunun en kıymetli bayram hediyesi olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, "Yavrularımızın yüzündeki gülümseme, kalplerindeki mutluluğun en güzel yansımasıdır. Bu tablo, bizler için bayramın en büyük anlamıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, Spor A.Ş. ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarını iletti.

Programa, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik ederken, etkinlik çocukların unutamayacağı bayram hatıraları arasında yerini aldı. - KAYSERİ