Başkan Büyükkılıç, Sevgi Evleri'nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç, Sevgi Evleri'nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı

Başkan Büyükkılıç, Sevgi Evleri\'nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı
21.03.2026 15:33  Güncelleme: 15:34
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlenen bayram etkinliğinde, onların mutluluğunu paylaşarak çeşitli hediyeler dağıttı. Etkinlikte çocuklarla birlikte eğlenen Büyükkılıç, 'Yavrularımızın yüzündeki gülümseme, kalplerindeki mutluluğun en güzel yansımasıdır' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlenen bayram etkinliğinde onların mutluluğunu paylaşarak anlamlı mesajlar verdi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik düzenlenen bayram eğlencesine katılarak miniklerin sevincine ortak oldu.

Bayramın ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, onların neşesine eşlik ederek adeta çocuklarla birlikte eğlendi. Program boyunca sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, çocukların yüzlerindeki tebessüm etkinliğin en anlamlı anlarını oluşturdu.

Çocuklara bayrama özel çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükkılıç, onların mutluluğunun en kıymetli bayram hediyesi olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, "Yavrularımızın yüzündeki gülümseme, kalplerindeki mutluluğun en güzel yansımasıdır. Bu tablo, bizler için bayramın en büyük anlamıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, Spor A.Ş. ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarını iletti.

Programa, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik ederken, etkinlik çocukların unutamayacağı bayram hatıraları arasında yerini aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Sevgi Evleri'nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı - Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
İran’da suikastler bitmiyor İstihbarat komutanı öldürüldü İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek
Kütahya’da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
Aksaray’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Sevgi Evleri'nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı - Son Dakika
