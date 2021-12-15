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Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza

15.12.2021 17:21
Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplam bedeli 13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alımına imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplam bedeli 13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alımına imza attı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile bürokratlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada, 13 milyon 326 bin Euro'luk yerli ve milli 6 yeni tramvay aracının alımına yönelik imza için bir araya gelindiğini belirterek, "Toplam 80 raylı sistem aracı ile Kayseri'ye ulaşım hizmeti veriyor olacağız. Bunlardan 42'si yerli ve milli. Her zaman bizlere yardımcı olan, uyumlu, iyi niyetli, ülkemizin gururu olan firmamıza teşekkür ediyorum. Kayseri'de ulaşım denilince sadece tramvaydan söz etmiyoruz. İşin otobüs, tramvay boyutu var, işin taşra boyutu var. Hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Kayseri'mizde ulaşım ile ilgili konforu artırmak için gerek kavşak düzenlemeleri, gerekse alternatif yollar açma yönündeki çalışmalarımız ile ulaşımda bir bakıma yol medeniyettir anlayışı ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği "2021 Verimlilik Proje Ödülleri'nde" ilk 3'e girdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu arada Cuma günü Kocaeli Gebze ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın yapmış olduğu verimlilik ile ilgili yarışmada Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım A.Ş. şirketi ilk 3'e girdi. Kaçıncı olduğumuzu orada öğreneceğiz. 98 puan almışız, bir numara olmak temennimizdir. Ulaşım birimimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Fedakarca her alana kafa yormak suretiyle gece gündüz Kayseri'mizi iyi bir noktaya taşımak, örnek belediyecilik ile kamuoyunda yer etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezimizi ve taşramızı birbirinden ayırmadan, 16 ilçemizi bağrımıza basıyor, sorunlarını sorun, çözümlerini çözüm, sevinçlerini de sevinç olarak kabul ediyor, el ele gönül gönüle diyoruz."

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı ülke insanı olarak sağlarsak, altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yok. 30 büyükşehir arasında yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirme çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi birinci olmuştu. Ekibimize, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 2021 yılında yaptığımız yatırımlar, ek bütçelerimizle, ilçelerimizle, altyapı kuruluşlarımızla yine zirvelere oynayacak, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Belsin ve Talas bölgelerinde tramvay hatlarının tamamlandığında raylı sistem hatlarının uzunluğunun toplam 48 kilometreye ulaşacağını hatırlattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise proje tamamlandığında ilçeye çok konforlu bir toplu ulaşım geleceğini belirterek, "Bu araçlar alınınca bizim gözümüz parlıyor. Talas'ta şu anda hat yapımı devam ediyor. İkinci hat geliyor, Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin yedinci büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'ne çok konforlu toplu ulaşım gelmiş olacak, başkanım çok teşekkür ediyorum, hakikaten duygulandım" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve Bozankaya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Günay arasında imza protokolü gerçekleştirildi.

İlk 2 adet sözleşme tarihinden 22 ay sonra, 2 adet 24 ay sonra ve son olarak 2 adet olmak üzere toplam 6 adet araç ile yedek parçalar 26. ay sonunda teslim edilecek. Alınacak tramvay araçları her iki ucunda kumanda kabinli, mafsallı, her iki tarafında her istasyondaki alçak peronlardan kolaylıkla ulaşılabilecek kapıları olan, kublajlar dahil yaklaşık 33 metre uzunlukta, yüzde 100 alçak tabanlı, 2 bin 650 mm genişlikte, kataner sisteminden enerji alan, her iki yönde sürücü kabinli ve öndeki aracın ön sürücü kabininden kontrol edilen iki araçlı dizilerin işletilmesine uygun elektrik-elektronik ve mekanik altyapıya sahip olacak. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza
Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza
Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza
Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza
Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza
Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza
Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza

Kayseri, Tramvay, Talas, Euro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan 13 milyon Euro'luk imza - Son Dakika


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