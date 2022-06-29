Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

29.06.2022 14:51
Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Başkan Büyükkılıç'ı Başhekimlik kapısında karşılarken, Büyükkılıç, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç, başhekimlik makamındaki ziyarette yaptığı konuşmada, "Allah utandırmasın. Uyum kültürü içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği hastanede, meslektaşlarımızla birlikte kardeşlerimizi Mevla'm mahcup etmesin" diye konuştu.

Başhekim Koyuncu'ya yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar dileyen Büyükkılıç, "Gönüllerde yer edecek hizmetlerde sizleri, bizleri buluştursun" dedi. Başhekim Koyuncu ise, "Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. İnşallah muvaffak oluruz, Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin" temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette bulunan aile hekimleri ile de bir süre görüştü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
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