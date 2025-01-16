Erdoğan Kayseri\'de Kongreye Katılacak

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'deki AK Parti İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacağını duyurarak tüm Kayserilileri kongreye davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 17 Ocak Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de yapılacak olan AK Parti İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü saat 16.00'da Kadir Has Spor Salonu'nda yapılacak olan kongrede hitaplarını gerçekleştireceğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak Cuma günü Kayseri'ye geliyor. Tüm hemşehrilerimizi Kadir Has Spor Salonu'na davet ediyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehri ziyaretinin Kayseri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kayseri'mizi onurlandıracak. Kendisi yatırımları ve hizmetleriyle her zaman şehrimize katkı sağladı. Bu ziyaretin de şehrimize bereket getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ