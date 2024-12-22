Başkan Büyükkılıç\'tan Erciyes Kayak Merkezi\'ne Davet

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yerli ve yabancı turistleri kayakseverler için vazgeçilmez bir merkez olan kış turizminin parlayan yıldızı Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti.

Kayak sezonunun tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimindeki Erciyes Kayak Merkezi, kış tatili için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kayak severlerin gözde adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, kış sezonunun yoğun bir şekilde sürdürüyor. Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, herkesi kayak merkezindeki benzersiz deneyimi yaşamaya davet etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kayakçılara ve doğa tutkunlarına çağrıda bulundu. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun şuanda Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl kayakçılar Erciyes'imizin keyfini çıkarıyorlar. Araç sayısına, otobüslerin sayısına baktığınız zaman gerek günü birlik gerekse kalıcı olarak gelen misafirlerimizin burayı canlandırdığını, şenlendirdiğini görmekten onur duyuyoruz" diye konuştu. Yerli ve yabancı turistleri Erciyes'e davet eden Başkan Büyükkılıç, "Turizmin amiral gemisi olan böyle bir kayak merkezine, herkesin buradan hizmet alması bağlamında davet ediyoruz" dedi.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi kış sezonu boyunca ziyaretçilerini bekliyor. - KAYSERİ