Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'de hayvancılığa yeni hamle

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile işbirliği çerçevesinde Felahiye ilçesinde süt çiftliğini faaliyete geçiriyor. Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin tarım ve hayvancılığın da bir merkezi haline geldiğini bir bakıma paylaşmak adına çalışma yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa yönelik gerçekleştirdiği yatırım ve bu alandaki oluşturduğu projelere bir yenisini daha Felahiye ilçesinde ekliyor. Felahiye'de Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi işbirliği ile 500 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, süt çiftliği olarak faaliyete geçecek.

Tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Duran Safrantı eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı ve Kooperatif Başkanımızla birlikte daha önce yaptığımız protokol gereği bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Açıklamasında bir işbirliğini daha hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Felahiye'de değerli Vural Başkanımızın bölgesinde yaklaşık 500 büyükbaş hayvanın süt inekçiliği ile ilgili yapılacak olan çalışmada, iş birliğini hayata geçireceğiz. Bölgeye bir ekonomik girdi sağlamak, ekonomimize gerekli katkıyı sağlamak, Kayseri'nin sadece ticaret ve bir endüstri merkezi olmanın ötesinde, onunla birlikte tarım ve hayvancılığın da bir merkezi haline geldiğini de bir bakıma paylaşmak adına bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Projenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, "Her zaman, yanımızda yer alan, destek olan Felahiye Belediye Başkanımıza, Kayseri Şeker'in değerli yönetim kurulu başkanına ve ekibine teşekkür ederek, şimdiden hayırlı olsun diyorum. Burada bir fedakarlık yaptıklarının biz farkındayız. Vural başkanımızın da anlayış gösterdiğinin farkındayız. Amacımız, böyle bir güzel tesisin ekonomiye kazanım sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise Başkan Büyükkılıç'a, Akay'a ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Memleketimiz için, bölgemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından Felahiye'deki bu süt çiftliğinin uzun zamandır faaliyete geçmesi konusunda bir beklenti var, hazırlıklar yapılıyor. İnşallah hazırlıklar tamamlanma aşamasına gelinmiş durumda. Bunu Kayseri Şeker Pandoğa Şirketi bünyesinde çalıştırmayı arzu ediyoruz. Bugün de tesisin son halini görmek, devir işlemlerinin sonuçlanmasını sağlamak için buradayız" diyerek, çiftliğin bölgeye, bölgedeki üretim yapan çiftçilere önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

Akay, Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç büyüğümüz bize her zaman zaten destek veriyor, bu konuda da destek veriyor, anlayış gösteriyor. İnşallah onun bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde elimizden geldiği kadar önemli bir faaliyet yapıp, ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ