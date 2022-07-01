Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'de hayvancılığa yeni hamle - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'de hayvancılığa yeni hamle

01.07.2022 12:35
Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'de hayvancılığa yeni hamle

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile işbirliği çerçevesinde Felahiye ilçesinde süt çiftliğini faaliyete geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile işbirliği çerçevesinde Felahiye ilçesinde süt çiftliğini faaliyete geçiriyor. Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin tarım ve hayvancılığın da bir merkezi haline geldiğini bir bakıma paylaşmak adına çalışma yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa yönelik gerçekleştirdiği yatırım ve bu alandaki oluşturduğu projelere bir yenisini daha Felahiye ilçesinde ekliyor. Felahiye'de Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi işbirliği ile 500 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, süt çiftliği olarak faaliyete geçecek.

Tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Duran Safrantı eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı ve Kooperatif Başkanımızla birlikte daha önce yaptığımız protokol gereği bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Açıklamasında bir işbirliğini daha hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Felahiye'de değerli Vural Başkanımızın bölgesinde yaklaşık 500 büyükbaş hayvanın süt inekçiliği ile ilgili yapılacak olan çalışmada, iş birliğini hayata geçireceğiz. Bölgeye bir ekonomik girdi sağlamak, ekonomimize gerekli katkıyı sağlamak, Kayseri'nin sadece ticaret ve bir endüstri merkezi olmanın ötesinde, onunla birlikte tarım ve hayvancılığın da bir merkezi haline geldiğini de bir bakıma paylaşmak adına bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Projenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, "Her zaman, yanımızda yer alan, destek olan Felahiye Belediye Başkanımıza, Kayseri Şeker'in değerli yönetim kurulu başkanına ve ekibine teşekkür ederek, şimdiden hayırlı olsun diyorum. Burada bir fedakarlık yaptıklarının biz farkındayız. Vural başkanımızın da anlayış gösterdiğinin farkındayız. Amacımız, böyle bir güzel tesisin ekonomiye kazanım sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise Başkan Büyükkılıç'a, Akay'a ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Memleketimiz için, bölgemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından Felahiye'deki bu süt çiftliğinin uzun zamandır faaliyete geçmesi konusunda bir beklenti var, hazırlıklar yapılıyor. İnşallah hazırlıklar tamamlanma aşamasına gelinmiş durumda. Bunu Kayseri Şeker Pandoğa Şirketi bünyesinde çalıştırmayı arzu ediyoruz. Bugün de tesisin son halini görmek, devir işlemlerinin sonuçlanmasını sağlamak için buradayız" diyerek, çiftliğin bölgeye, bölgedeki üretim yapan çiftçilere önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

Akay, Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç büyüğümüz bize her zaman zaten destek veriyor, bu konuda da destek veriyor, anlayış gösteriyor. İnşallah onun bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde elimizden geldiği kadar önemli bir faaliyet yapıp, ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Kayseri'de GSB Yaz Spor Okulları açıldı Son dakika haberi: Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında Son dakika haberi: Başkan Büyükkılıç Kayserililerin her zaman yanında
Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker, Felahiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'de hayvancılığa yeni hamle - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye'de hayvancılığa yeni hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement