Başkan Büyükkılıç'tan Huzurevi sakinlerine bayram jesti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Huzurevi sakinlerine bayram jesti

08.07.2022 14:47
Başkan Büyükkılıç'tan Huzurevi sakinlerine bayram jesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri protokolü, Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek, ulu çınarların bayramını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri protokolü, Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek, ulu çınarların bayramını kutladı. Başkan Büyükkılıç, huzurevi sakinlerine Çanakkale gezisi sözü verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi ziyaretinde, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanlarından Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve il protokolü katıldı. Burada, ulu çınarlara gül, karanfil ve sürpriz hediyeler dağıtarak, onların bayramlarını tebrik eden Büyükkılıç, huzurevi sakini yaşlılar ile tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, huzurevi sakinlerine ev sahiplikleri adına teşekkür ederek, "Canlarımız, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara eriştirsin diye dua ve temenni ediyorum. Sizler bizim dua kaynaklarımızsınız" şeklinde konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, "Dualarınızı bize eksik etmeyin, sık sık geleceğiz inşallah" derken, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanlarından Taner Yıldız da her birini saygıyla, sevgiyle selamladıklarını söyledi.

Vali Çiçek, Koramaz Vadisi'ne gezi düzenlenip düzenlenmediğini sorunca, huzurevi sakinleri Koramaz Vadisi'ne gittiklerini ifade etti. Huzurevi sakinlerine Çanakkale gezisi sözü veren Başkan Büyükkılıç da, "Ulu çınarlarımızı Çanakkale'ye götürelim. Orada misafir edelim, şehitlerimize dua edelim" diye cevap verirken, Bakan Yıldız ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız her zamanki gibi bir bayram jesti yaptı, teşekkür ederiz" dedi. Huzurevi sakinleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle huzurevi sakinlerinin evlerinde huzurlu bir şekilde yaşadıklarını belirterek, hürmetlerini ve saygılarını ilettiler.

Huzurevi ziyaretinde, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu da, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin ile birlikte huzurevi sakinlerine konser verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Huzurevi sakinlerine bayram jesti - Son Dakika

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