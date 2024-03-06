Başkan Büyükkılıç\'tan Kayseri\'de bir ilk: Kuaför Güzellik Fuarı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de hiç yapılmamış olan Kuaför Güzellik Fuarı'nı önümüzdeki aylarda yapacakları sözünü Başkan Büyükkılıç'tan aldıkları müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tüm dinamikleri ile bir araya gelmeye ve onların beklentilerini önemsemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile esnaflar ve aileleri yer aldı.

"Bize de Burada Birlik ve Beraberlik Yakışır"

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sizler gönül insanısınız, sizler ay yıldızlı Türk bayrağına sevdalı canlarımızsınız, sizler vatanına, milletine, devletine saygılı, sevdalısınız. Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli orada el ele verirken, Cumhur İttifakı ile devletimizin bekası, ay yıldızlı bayrağımızın zirvelere çıkması, ezanlarımızın susmaması için birlikte kenetlenirken, bize de burada birlik ve beraberlik yakışır" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, huzurun ve istikrarın önemli olduğunu belirterek, "Siz bizlerin olmazsa olmazısınız, sizlere biz minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız diyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, bağrımıza basarken, yaşantımızla, felsefemizle de örnek olmaya çalıştık. İstikrar, huzur önemlidir" dedi.

Yeni havalimanı, millet bahçesi gibi yüzlerce projeyi şehre kazandırdıklarını anlatan Büyükkılıç, "16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz ile el ele vererek, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı yaparken, şehrimizi daha iyi noktaya taşımak, gençlerimize daha fazla fırsat vermek, sosyal içerikli projelerimizle daha fazla gönüllerde yer almak, teknolojiyi iyi kullanmak, her alanda üzerimize düşeni yapmak olmazsa olmazımızdır. Ulaşımdaki konforumuz, içilebilir suyumuz ile birlikte, ticaret ve sanayi şehri olmanın yanında tarım ve hayvancılıkta da varız diyen bir şehir olmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Biz Sizlere Layık Olmak İçin Çırpınıyoruz"

Başkan Büyükılıç, hizmetlerin süreceğini vurgulayarak, "Biz sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız, sizler için varız, biz sizlere layık olmak için çırpınıyoruz. Biz sizlerin dertlerinize derman olmak için, taleplerinizi yerine getirmek için varız. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bağrıma basıyorum. 150 proje diye çıkmıştık, 438 proje Büyükşehir yapmış, elhamdülillah Mevla'm darda koymuyor" şeklinde konuştu.

"Kuaför Güzellik Fuarı'nı Önümüzdeki Aylarda Yapacağız"

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Başkan Büyükkılıç'a bu buluşmalar için teşekkür ederek, belediyelerin kendilerine verdikleri destekleri anlattı. Alparslan, "Memduh ağabeyimle görüştüğümde Kayseri'de hiç yapılmamış olan Kuaför Güzellik Fuarı'nı önümüzdeki aylarda yapacağız. Sözünü verdi, sağ olsun, firmalarımız gelecek, sözleşmemizi yapacağız. 3, 4, 5 Ekim'de Kayseri Güzellik Fuarı yapacağız, bundan dolayı başkanımıza desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ