Başkan Büyükkılıç’tan öğrencilere 5 bin TL’lik kırtasiye-beslenme desteği: başvurular 3 Ağustos’ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç’tan öğrencilere 5 bin TL’lik kırtasiye-beslenme desteği: başvurular 3 Ağustos’ta

Başkan Büyükkılıç’tan öğrencilere 5 bin TL’lik kırtasiye-beslenme desteği: başvurular 3 Ağustos’ta
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerine 5 bin TL kırtasiye ve beslenme desteği verileceğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerine 5 bin TL kırtasiye ve beslenme desteği verileceğini açıkladı. Dört yılda 26 bin 651 aileden 50 bin 89 öğrenciye toplam 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 dönemi başvurularını 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca online olarak alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda eğitim alanındaki destekler 2026-2027 eğitim öğretim yılında da artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarına kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı sağlayacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Büyükkılıç, ekonomik şartların aileler üzerindeki yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirterek, eğitim desteğinin bu yıl da öğrencilerin kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlayacağını söyledi.

Dört yılda 50 bin 89 öğrenciye 77 milyon 506 bin 250 TL destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı eğitim yardımı uygulamasıyla bugüne kadar toplam 26 bin 651 ailede öğrenim gören 50 bin 89 öğrenciye 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği sağladı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Eğitim desteğinin ilk yılında 6 bin 277 ailede öğrenim gören 11 bin 946 öğrenciye toplam 8 milyon 636 bin 750 TL ödeme gerçekleştirildi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı

İkinci yılda destek kapsamı genişletilerek 8 bin 281 ailede bulunan 15 bin 624 öğrenci için 15 milyon 125 bin 250 TL eğitim yardımı sağlandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı

Sosyal destek çalışmaları kapsamında 6 bin 255 ailede öğrenim gören 11 bin 937 öğrenciye 11 milyon 416 bin 250 TL ödeme yapıldı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı

Destekler önemli ölçüde artırılarak 5 bin 838 ailede bulunan 10 bin 582 öğrenci adına toplam 42 milyon 328 bin TL eğitim yardımı gerçekleştirildi. Böylece dört eğitim öğretim yılında toplam 26 bin 651 aileye ulaşılırken, 50 bin 89 öğrenci için 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği verilmiş oldu.

2026-2027 döneminde öğrenci başına 5 bin TL destek

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında da Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören her öğrencisine 5 bin TL kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı yapılacak.

Yardım ödemelerinin eğitim öğretim yılının birinci dönem başında ve ikinci dönem başında olmak üzere iki taksit halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kimler yararlanabilecek?

Destekten, haneye giren tüm gelirlerin toplamı esas alınarak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan aileler yararlanabilecek. Buna göre kişi başına düşen aylık gelirin 2026 yılı için 9.358,00 TL'nin altında olması gerekiyor. Gelir hesaplamasında maaş, ücret, kira, serbest meslek gelirleri ile birlikte ev, arsa ve arazi gibi taşınmazların güncel değerlerinin 1/240'ı, araçların ise güncel değerlerinin 1/120'si de gelir hesabına dahil edilecek.

Başvurular 3 Ağustos'ta başlıyor

2026-2027 kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı başvuruları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayacak, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden Online Hizmetler bölümünde yer alan Eğitim Yardımı Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, şahsen yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceğini önemle hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Çocuklarımızın daha güçlü yarınlara hazırlanması için sosyal belediyecilik anlayışımızla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Ağustos, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç’tan öğrencilere 5 bin TL’lik kırtasiye-beslenme desteği: başvurular 3 Ağustos’ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Diplomaside alışılmadık an İki lider kameralara böyle poz verdi Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den bomba talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bomba talip
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Kimyasal madde tespit edildi O çocuk kostümü toplatılıyor Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor
TBMM’de yeni oturma planı açıklandı İşte CHP’lilerin yeri TBMM'de yeni oturma planı açıklandı! İşte CHP'lilerin yeri
Aubameyang Çorum’a neden gelmedi Uğur Uçar transferin perde arkasını açıkladı Aubameyang Çorum'a neden gelmedi? Uğur Uçar transferin perde arkasını açıkladı

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:13:14. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç’tan öğrencilere 5 bin TL’lik kırtasiye-beslenme desteği: başvurular 3 Ağustos’ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.