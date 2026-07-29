Başkan Büyükkılıç’tan öğrencilere 5 bin TL’lik kırtasiye-beslenme desteği: başvurular 3 Ağustos’ta

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerine 5 bin TL kırtasiye ve beslenme desteği verileceğini açıkladı. Dört yılda 26 bin 651 aileden 50 bin 89 öğrenciye toplam 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 dönemi başvurularını 3-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca online olarak alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda eğitim alanındaki destekler 2026-2027 eğitim öğretim yılında da artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarına kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı sağlayacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Büyükkılıç, ekonomik şartların aileler üzerindeki yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirterek, eğitim desteğinin bu yıl da öğrencilerin kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlayacağını söyledi.

Dört yılda 50 bin 89 öğrenciye 77 milyon 506 bin 250 TL destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı eğitim yardımı uygulamasıyla bugüne kadar toplam 26 bin 651 ailede öğrenim gören 50 bin 89 öğrenciye 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği sağladı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Eğitim desteğinin ilk yılında 6 bin 277 ailede öğrenim gören 11 bin 946 öğrenciye toplam 8 milyon 636 bin 750 TL ödeme gerçekleştirildi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı

İkinci yılda destek kapsamı genişletilerek 8 bin 281 ailede bulunan 15 bin 624 öğrenci için 15 milyon 125 bin 250 TL eğitim yardımı sağlandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı

Sosyal destek çalışmaları kapsamında 6 bin 255 ailede öğrenim gören 11 bin 937 öğrenciye 11 milyon 416 bin 250 TL ödeme yapıldı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı

Destekler önemli ölçüde artırılarak 5 bin 838 ailede bulunan 10 bin 582 öğrenci adına toplam 42 milyon 328 bin TL eğitim yardımı gerçekleştirildi. Böylece dört eğitim öğretim yılında toplam 26 bin 651 aileye ulaşılırken, 50 bin 89 öğrenci için 77 milyon 506 bin 250 TL eğitim desteği verilmiş oldu.

2026-2027 döneminde öğrenci başına 5 bin TL destek

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında da Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören her öğrencisine 5 bin TL kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı yapılacak.

Yardım ödemelerinin eğitim öğretim yılının birinci dönem başında ve ikinci dönem başında olmak üzere iki taksit halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kimler yararlanabilecek?

Destekten, haneye giren tüm gelirlerin toplamı esas alınarak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan aileler yararlanabilecek. Buna göre kişi başına düşen aylık gelirin 2026 yılı için 9.358,00 TL'nin altında olması gerekiyor. Gelir hesaplamasında maaş, ücret, kira, serbest meslek gelirleri ile birlikte ev, arsa ve arazi gibi taşınmazların güncel değerlerinin 1/240'ı, araçların ise güncel değerlerinin 1/120'si de gelir hesabına dahil edilecek.

Başvurular 3 Ağustos'ta başlıyor

2026-2027 kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı başvuruları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayacak, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden Online Hizmetler bölümünde yer alan Eğitim Yardımı Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, şahsen yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceğini önemle hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Çocuklarımızın daha güçlü yarınlara hazırlanması için sosyal belediyecilik anlayışımızla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını verdi.