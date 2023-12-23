Kayseri\'de Engelliler İçin Yüzme Havuzu Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin alanında en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde engellilerin tedavisinde kullanılacak kapalı yüzme havuzu yapımının tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gönül belediyeciliği' vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Büyükkılıç, bu doğrultudaki çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartların üzerine çıkabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, özel öğrencilere hizmet vermeye başlayacak olan yüzme havuzu hazır hale getirildi.

"Yavrularımız hizmetlerin her zaman en özeline layık"

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tamamen özel gereksinimli bireylere yönelik olarak fiziki ve tedavi alanlarına sahip olacak havuzun hazır hale geldiğini ifade etti.

Özel çocuklar için özel çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayır duası aldığımız ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi olarak hayata geçirdiğimiz Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'mizdeki özel çocuklarımız için, özel çalışmalar sürdürüyoruz. Yavrularımız hizmetlerin her zaman en özeline layık" dedi.

Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kompleksini günden güne büyüttüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartların üzerine çıkabilmek için özel gereksinimli öğrencilere hizmet vermeye başlayacak olan havuzu şehrimize kazandırdık" diye konuştu.

Büyükkılıç, projede, tedavi havuzlarının da yer alacağı bölümler olduğunu ifade ederek, "4. blok olarak zamanda hizmete girecek olan havuz bölümümüzde yüzme havuzu, tedavi havuzları (hidroterapi), fitness salonu, snoezelen odası (karanlık oda), duyu bütünleme odası ve fizik-tedavi odaları bulunuyor" şeklinde konuştu.

Havuz özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilecek

Tamamen özel gereksinimli bireylere yönelik olarak fiziki ve tedavi alanlarına sahip olacak ve onay sürecinin ardından hizmet vermeye başlayacak olan havuz özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilecek. - KAYSERİ