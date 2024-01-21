 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, dua etti. Başkan Büyükkılıç, şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, onlara minnettar olduklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti
21.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:56
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, dua etti.

Şehitlikleri ziyaretlerinde Başkan Büyükkılıç, "Bugün burada şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarak, onlara dua edip onlara Aşr-ı Şerifler okumak suretiyle bir kez daha hatırlama yönünde ifade gösterdik" diye konuştu.

Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, Serdar Öztürk, daire başkanları, genel müdürler ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

"Şehitlerimiz bizler için her zaman diridirler"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayeti kerimede buyrulduğu gibi Allah yolunda öldürülenlere ölü denilmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu anda şehitliğimizdeyiz. Her şeyden önce 'Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama sizler bilmezsiniz, idrak etmezsiniz' ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi şehitlerimiz bizler için her zaman diridirler. Şehitler unutulduğu zaman asıl ölürler. O açıdan bugün burada şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarak, onlara dua edip onlara Aşr-ı Şerifler okumak suretiyle bir kez daha hatırlama yönünde ifade gösterdik. Aynı zamanda polis kardeşlerimizin yattığı Polis Şehitliği'mizi de ziyaret etmek suretiyle geçmişlerimize ve şehitlerimize orada da rahmet diledik. Ben bir daha şehidimizin gelmemesini temenni eder arzu eder, o açıdan şehitlerimizin ailelerine sabırlar dilerken, şehitlerimizin, bizler için vatan için bayrak için devlet için millet için canını feda ettiğini bilerek Allah onlara gani gani rahmet eylesin, biz onlara minnettarız diyoruz, inşallah bizler için de şefaate vesile olsun diye dua ve temennide bulunuyoruz."

"Çıkmış olduğu bu kutlu yolda da şehitlerimizi unutmadığı için başkanımıza teşekkür ediyorum"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da Başkan Büyükkılıç'a vatan için şehit olan askerleri unutmamasında dolayı teşekkür ederek, "Çıkmış olduğu bu kutlu yolda da Rabbim'den kolaylıklar, yardımcı olmasını diliyorum. İlk adaylığı açıklandıktan sonra da bu vatan için bu toprak için bu bayrak için şehit olan kahramanlarımızı ziyaret ederek onlara dua edilmesi, onların unutulmaması adına burada olmasından dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi ve şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar, gazi askerlere de sağlık ve afiyet temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kartal Şehitliği, Kayseri, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:12:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement