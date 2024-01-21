Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, dua etti.

Şehitlikleri ziyaretlerinde Başkan Büyükkılıç, "Bugün burada şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarak, onlara dua edip onlara Aşr-ı Şerifler okumak suretiyle bir kez daha hatırlama yönünde ifade gösterdik" diye konuştu.

Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, Serdar Öztürk, daire başkanları, genel müdürler ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

"Şehitlerimiz bizler için her zaman diridirler"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayeti kerimede buyrulduğu gibi Allah yolunda öldürülenlere ölü denilmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu anda şehitliğimizdeyiz. Her şeyden önce 'Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ama sizler bilmezsiniz, idrak etmezsiniz' ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi şehitlerimiz bizler için her zaman diridirler. Şehitler unutulduğu zaman asıl ölürler. O açıdan bugün burada şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarak, onlara dua edip onlara Aşr-ı Şerifler okumak suretiyle bir kez daha hatırlama yönünde ifade gösterdik. Aynı zamanda polis kardeşlerimizin yattığı Polis Şehitliği'mizi de ziyaret etmek suretiyle geçmişlerimize ve şehitlerimize orada da rahmet diledik. Ben bir daha şehidimizin gelmemesini temenni eder arzu eder, o açıdan şehitlerimizin ailelerine sabırlar dilerken, şehitlerimizin, bizler için vatan için bayrak için devlet için millet için canını feda ettiğini bilerek Allah onlara gani gani rahmet eylesin, biz onlara minnettarız diyoruz, inşallah bizler için de şefaate vesile olsun diye dua ve temennide bulunuyoruz."

"Çıkmış olduğu bu kutlu yolda da şehitlerimizi unutmadığı için başkanımıza teşekkür ediyorum"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da Başkan Büyükkılıç'a vatan için şehit olan askerleri unutmamasında dolayı teşekkür ederek, "Çıkmış olduğu bu kutlu yolda da Rabbim'den kolaylıklar, yardımcı olmasını diliyorum. İlk adaylığı açıklandıktan sonra da bu vatan için bu toprak için bu bayrak için şehit olan kahramanlarımızı ziyaret ederek onlara dua edilmesi, onların unutulmaması adına burada olmasından dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi ve şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar, gazi askerlere de sağlık ve afiyet temennisinde bulundu. - KAYSERİ