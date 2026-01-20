Kayseri'ye 800 Yataklı Hastane Geliyor - Son Dakika
Kayseri'ye 800 Yataklı Hastane Geliyor

20.01.2026 15:28  Güncelleme: 15:31
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yapılması planlanan 800 yataklı yeni hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Kayseri, sağlıkta gücüne güç katmaya devam ederken, bu alandaki yeni bir gelişmeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç paylaştı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık alanında bölgesel bir merkez olma vizyonunun kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Erciyes Üniversitesi'nde bulunan Tıp Fakültemize yapılacak olan 800 yataklı hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığı haberini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde güçlü bir irade ve destek ortaya koyulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu önemli projenin onaylanmasında her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

800 yatak kapasiteli modern hastanenin, yalnızca Kayseri'ye değil, bölge illerine de sağlık hizmeti sunması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

