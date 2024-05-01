Başkan Büyükkılıç, tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor

Başkan Büyükkılıç, tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yeniden başkan olarak seçilmesi sonrasında gerçekleşen tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, tebrik ziyaretine gelen Garnizon Komutanı'nı, STK temsilcileri ve müdürleri makamında ağırladı.

01.05.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yeniden başkan olarak seçilmesi sonrasında gerçekleşen tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, tebrik ziyaretine gelen Garnizon Komutanı'nı, STK temsilcileri ve müdürleri makamında ağırladı.

Mahalli İdareler Seçimleri ile Kayserili hemşehrilerinden güvenoyu alarak yeniden seçilen ve Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor.

Şehrin her kesimi ile ortak akıl ve istişareye önem vererek yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükkılıç'a Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar ve oda yönetimi, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı Başkanı Ali Akbudak ve vakıf yönetimi, Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Raşit Benk ve dernek yönetimi, önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, muhtarlar Bekir Tümüklü, Fazıl Demircioğlu, Ümit Yılmaz, Hakan İmdat ve Tamer Bulut ile Madame Beauty Wellness yetkilileri Ayşegül İçöz ve Gökşin İçöz hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bulunan konuklar, Başkan Büyükkılıç'a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletirken, başarı ve kolaylık temennilerinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette ayrıca Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından da Başkan Büyükkılıç'a KOSB yazılı çini takdiminde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti iletirken, sağduyulu, değerlerine bağlı dostların sayısının artması temennisinde bulunarak yeni dönemde uyum içerisinde yeni projelerle şehre hizmet edeceklerini kaydetti. Büyükkılıç nazik ziyaretleri için misafirlerine tek tek teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Saraçhane’de tansiyon yüksek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim’e yürüyor Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Polis, İstiklal Caddesi’nde pankart açan gruba müdahale etti Polis, İstiklal Caddesi'nde pankart açan gruba müdahale etti
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
23:17 Naci Görür’den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı Naci Görür'den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 10:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement