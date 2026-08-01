Başkan Büyükkılıç, Türk Dünyası’nın kültürel mirasına dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç, Türk Dünyası’nın kültürel mirasına dikkat çekti

Başkan Büyükkılıç, Türk Dünyası’nın kültürel mirasına dikkat çekti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli’nde yaptığı konuşmada, Kayseri’nin köklü kültürel mirasına ve Türk dünyası ile olan güçlü bağlarına dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli'nde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin köklü kültürel mirasına ve Türk dünyası ile olan güçlü bağlarına dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla Kayseri'nin Türk dünyasındaki rolünü daha da güçlendireceklerini belirtti.

Dadaloğlu Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi ve Talas Belediyesi'nin katkılarıyla Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli gerçekleştirildi. Programa; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, il protokolü, akademisyenler, kültür insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Zenginlikler Şehri Kayseri' tanıtım filmi de izletildi.

"Avşar kültürü, Türk Dünyası'nın ortak değerlerinden biridir"

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade etti. Avşar kültürünün Kayseri'nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Avşar denilince Kayseri akla gelir. Sarız'dan Pınarbaşı'ya, Tomarza'dan Develi'ye, Talas'tan Yahyalı'ya kadar her bölgede bu kültürün izlerini görmek mümkündür. Avşar bizim olmazsa olmazımızdır, iyi ki varsınız" dedi.

Büyükkılıç, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, Kayseri'nin sahip olduğu değerlerle bu büyük gönül coğrafyasının önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Ersin Tatar'ı Kayseri'de ağırlamaktan onur duyuyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın programa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Dostumuz olarak gördüğümüz Sayın Ersin Tatar gibi değerli bir insanı Kayseri'de ağırlamaktan her zaman onur duyuyoruz" diye konuştu.

Kayseri'nin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde şehrin değerlerini daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını söyledi.

"2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri için tarihi bir fırsat"

Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu unvanın şehrin Türk dünyasıyla olan bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti.

Büyükkılıç, "2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti olarak kültürümüzü, değerlerimizi ve kardeşlik bağlarımızı daha güçlü şekilde dünyaya tanıtacağız. Avşar dostlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin katkılarıyla bu süreci en güzel şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Vali Çiçek: "Bu başarının mimarlarından biri Başkan Büyükkılıç'tır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Vali Çiçek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın büyük gayretleri ve milletvekillerimizin destekleriyle Kayseri bu önemli ünvanı kazandı. Türk dünyası açısından çok anlamlı bir başarı elde edildi. Büyük şehirler ile yarıştık, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak Kayseri için çok anlamlı, bunun başarılmasında Memduh Büyükkılıç başkanımızın büyük mücadelesi var. Bunu daha çok vurgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası ezgileriyle kültür şöleni

Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Aşık Gulfani ve Halil Daylak tarafından mini konser gerçekleştirildi. Programın devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından konferans verildi ve katılımcılarla önemli bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Dadaloğlu, Politika, Etkinlik, Kayseri, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Türk Dünyası’nın kültürel mirasına dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

18:50
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
18:36
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
17:55
Fenerbahçe’de İsmail Kartal neşteri vurdu 10 gün içerisinde 4 ayrılık
Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 10 gün içerisinde 4 ayrılık
17:36
Mersin Belediye Başkanı Seçer’in kardeşinden Özgür Özel’in “Kasası“na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 19:09:36. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Türk Dünyası’nın kültürel mirasına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.