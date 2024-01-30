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Başkan Büyükkılıç, Yeniköy Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Yeniköy Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yeniköy Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ı pazarda gören bir esnaf, 'Ben dedim başkanım gelir diye. Başkanım gelmiş, yine canlandırıyor pazarı' diyerek, Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Yeniköy Pazar Yeri\'ni Ziyaret Etti
30.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:51
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yeniköy Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ı pazarda gören bir esnaf, "Ben dedim başkanım gelir diye. Başkanım gelmiş, yine canlandırıyor pazarı" diyerek, Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Bulduğu her fırsatta vatandaş ve esnafla buluşmaya, sohbet etmeye, onların talep ve beklentilerini yerinde öğrenmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf gezilerine Yeniköy Pazar Yeri ile devam etti.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte pazar yerini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, pazar yerinde Kayserililerin ilgi ve sevgi ile karşılaştı.

Başkan Büyükkılıç'ı pazarda gören bir esnaf, "Ben dedim başkanım gelir diye. Başkanım gelmiş, yine canlandırıyor pazarı" diye slogan attı. Pazarcı esnafı, Büyükkılıç'a hizmetlerinin yanı sıra ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Bir esnaf da "Başkanım, bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Profil fotoğrafı yapacağım" derken Başkan Büyükkılıç, fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlara 'iyi alışverişler', esnafa da 'bereketli işler' temennisinde bulunan Büyükkılıç'a pazar yeri ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ve daire başkanları da eşlik etti.

Vatandaşların ve esnafın talep ve önerilerini dinlediğini, pazarcı esnafı ile görüştüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek keyifle sohbet ettik. Rabbim bu soğukta helal rızkı için çalışan pazarcı esnafımıza kolaylık, vatandaşlarımıza da bolluk ve bereketler ihsan eylesin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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