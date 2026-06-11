Başkan Büyükkılıç\'tan Yeraltı Çarşısı\'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kentin önemli ticaret merkezlerinden Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gurbetçi sezonunun başlamasıyla birlikte çarşıda yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ticari hayatında önemli bir yere sahip olan Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti. Çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, talep ve görüşleri dinleyerek hayırlı işler dileğinde bulundu. Yeraltı Çarşısı girişinde esnaflar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında çarşıdaki iş yerlerini tek tek gezdi. Büyükkılıç, gurbetçi sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanan ticari hareketliliğin hem esnaf hem de şehir ekonomisi açısından sevindirici olduğunu belirtti. Yeraltı Çarşısı ziyaretinde esnaflara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gurbetçilere de 'hoş geldiniz' temennilerini ileterek, "Onlar Kayseri'miz için bir bereket. Esnaflarımız da Ahi Evran ahlakıyla onlara her türlü hizmeti verecek ve onların gönlünde yer edecek şekilde ticaretlerini yapıyorlar. O vesileyle onlara bir selam verdik. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, Yeraltı Çarşısı pırıl pırıl, tertemiz. Hem havalandırması, iklimlendirmesiyle hem ortamıyla hem güler yüzlü esnaflarıyla adeta şehrimizin yüz akı, müşterilerini bekliyor. Cenab-ı Allah sizlere helalinden bol rızık versin" şeklinde konuştu. Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, esnafa verdiği destek ve yakın ilgisinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri'ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek ziyaretini tamamladı. - KAYSERİ