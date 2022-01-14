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Başkan Çağırıcı gençlerle "İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Başkan Çağırıcı gençlerle "İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

14.01.2022 15:00

Başkan Çağırıcı gençlerle "İyi ki Varsın Eren" filmini izlediİSTANBUL Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medya üzerinden davet ettiği 120 gençle birlikte Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü...

Başkan Çağırıcı gençlerle "İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

İSTANBUL Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medya üzerinden davet ettiği 120 gençle birlikte Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Filmi çok beğendiğini söyleyen Çağırıcı: "Şehitlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Film, bize kahramanlığın yaşının olmadığını en iyi şekilde anlatıyor" dedi. Filmi izleyen davetlilerden Yusuf Yıldız ise: "Film bize kardeş olmayı öğretiyor. Bir kez daha vatanın her şeyden önce geldiğini Eren sayesinde anladık" şeklinde konuştu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmişti. İlk günden itibaren büyük gişe elde eden film için Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medya üzerinden bir organizasyon düzenledi.

"Şehitlerimizle gurur duyduk"

Bu kapsamda internet üzerinden paylaşılan formu dolduran ilk 120 genç Bağcılar Site Sineması'nda buluştu. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da vatandaşlarla birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Filmi çok beğendiğini dile getiren Başkan Çağırıcı: "Film her sahnesiyle çok güzeldi. Eren ile komutanımızın hikayesini izlerken duygulandık ve şehitlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Film bize kahramanlığın yaşının olmadığını en iyi şekilde anlattı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Gözyaşlarıma hakim olamadım"

Filmi izleyen davetlilerden Yusuf Yıldız ise duygularını şu şekilde ifade etti: "Film bize kardeş olmayı öğretiyor. Bir kez daha vatanın her şeyden önce geldiğini Eren sayesinde anladık. Filmde gözyaşlarıma hakim olamadım. İyi ki Varsın Eren"

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Başkan Çağırıcı gençlerle İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Başkan Çağırıcı gençlerle İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Başkan Çağırıcı gençlerle İyi ki Varsın Eren filmini izledi

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Lokman Çağırıcı, Eren Bülbül, Bağcılar, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çağırıcı gençlerle 'İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çağırıcı gençlerle "İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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