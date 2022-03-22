Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret

22.03.2022 09:51
Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçe merkezinde bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçe merkezinde bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Başkan Fatih Çalışkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol ve Belediye Meclis üyesi Ayşe Uludoğan ile birlikte yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını aldı. Onlarla sohbet ederek anılarını ve nasihatlerini dinledi.

Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, " Her zaman başımızın üstünde yeri olan büyüklerimizi evlerinde ziyaret ettik. Yerel yönetimler ve gönül belediyeciliğinin de gereği olarak, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile başta yaşlı çınarlarımız olmak üzere tüm insanımıza sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, yaşlılarımızın her birini saygı ve sevgi ile selamlıyor, onlara Cenab-ı Allah'tan hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret
Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret
Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret
Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret
Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret
Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret

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Fatih Çalışkan, AK Parti, Hisarcık, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çalışkan'dan yaşlılara anlamlı ziyaret - Son Dakika


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