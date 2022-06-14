Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi - Son Dakika
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Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi

14.06.2022 16:28
Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi

Adıyaman'ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, kira artışları nedeniyle bazı esnafların dükkanlarındaki bütün malları satmaları halinde dahi kirasını karşılayamadığını söyledi.

Adıyaman'ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, kira artışları nedeniyle bazı esnafların dükkanlarındaki bütün malları satmaları halinde dahi kirasını karşılayamadığını söyledi.

Başkan Tahsin Çatan, kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25'lik sınırlamanın işyerlerine de getirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Çatan, "Pandemi döneminin etkisini yeni yeni atlatan Kahta esnafımız tam düzeni kurduk derken bu seferde kiralar yük oluyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı.

Esnafımız her gün büyük umutlarla dükkanlarını açıyor. Artan maliyetler büyük bir motivasyon ile işyeri açan esnafımızın umutlarını zedeliyor. Temel girdi maliyetlerindeki artışların yanı sıra kiracı olan işyerinin yüzde 20'lik stopaj payını ödemesiyle başlayan sorun, sonu olmayan kira artış oranlarıyla esnafımıza büyük bir yük oluyor. Dükkanındaki bütün malları satsa kira masrafını karşılayamayacak esnaflarımız var. Devletimizin konutlardaki kiracılar için 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki zam oranında yüzde 25'lik sınır getirmesi kiracıları rahatlatırken, esnafımızın işyerlerinde de bu düzenleme uygulanmalı. Aynı avantaj esnafımız için de sağlanmalı ve bu durum birkaç yıllığına da devam ettirilmeli" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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