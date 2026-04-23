Başkan Çavuşoğlu koltuğunu çocuklara devretti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Elif Naz Alaş, barış ve kardeşlik vurgusuyla yüreklere dokundu, ilk talimatını çocuklar için verdi.

Şehrin farklı okullarından ve farklı yaş gruplarından gelen 9 öğrenci ve aileleri, Başkanlık makamında ağırlandı. Özel çocukların katılımıyla gerçekleşen programda, Başkan Çavuşoğlu çocuklarla yakından ilgilendi. Engel tanımayan hayalleriyle başkanlık kürsüsüne gelen küçük misafirlerin heyecanı gözlerinden okundu. Ziyarette ayrıca 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Koşusu'nda Başkan Çavuşoğlu'nun yanına gelerek, "Bir dileğim var, ben de başkan olmak istiyorum" diyen Osman Özgür İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Masal Erdal da yer aldı.

"Cumhuriyet bize emanet"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Sevil Kaynak Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Naz Alaş, barış ve kardeşlik mesajları yüklü duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anarak başlayan Alaş, "Çocuklara savaşlar ve gözyaşı yakışmaz; çocukların kalbi sevgidir. Bizler, dünya üzerinde bayram hediye edilen tek çocuklar olarak çok şanslıyız ve Atamızın emaneti olan Cumhuriyetimizi azimle korumaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İlk talimat: "Yeşil alanlar ve güvenli oyun alanları"

Başkanlık makamını Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan devralan Elif Naz Alaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların mutluluğuna ve huzuruna büyük önem verdiklerini belirterek ilgili birimlere oyun alanlarının korunması ve yeşil alanların çoğaltılması yönünde talimat verdi. Şehrin her noktasında çocukların güvenle eğlenebilecekleri alanlar oluşturacaklarını vurgulayan Alaş, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yediden yetmişe herkesin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Denizli'mize en iyi şekilde hizmet vermek için canla başla çalışacağız. Bizim en büyük görevimiz, şehrimizin her köşesine sevgi ve güven taşımaktır" diye konuştu.

"Siz kurdunuz, biz büyütüyoruz"

Konuşmasının finalinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Elif Naz Alaş, çocukların Cumhuriyet'in parlayan yıldızları olduğunu ifade etti. Şehrin tüm güzelliklerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Alaş, "Cumhuriyeti siz kurdunuz, bizler Cumhuriyet için büyüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun Denizli" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Sizlerin ışığı yolumuzu aydınlatıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bugün bu koltukta oturan evlatlarımızın gözlerindeki ışık, bizlere geleceğe dair büyük bir umut veriyor. Özel çocuklarımızla, gençlerimizle hep birlikte daha yaşanabilir, daha adil ve engellerin olmadığı bir Denizli inşa etmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü bir şehir hayaliyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramda, egemenliğin gerçek sahibi olan milletimizin küçük temsilcilerini ağırlamaktan onur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Program, Başkan Çavuşoğlu'nun çocuklara günün anısına verdiği hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DENİZLİ