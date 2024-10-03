Başkan Çavuşoğlu, Ucuz Yemeğin Kapılarını Açan Kent Lokantası\'nı Ziyaret Etti

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Dar gelirli vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı yemeğe ulaşması için hizmete açılan Kent Lokantasını ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, hemşehrilerinin memnuniyetiyle karşılaştı. Başkan Çavuşoğlu, kısa süre sonra ikinci Kent Lokantasını açacaklarını müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, dar gelirli vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı yemeğe ulaşması için kısa süre önce otogarda hizmete açtıkları Kent Lokantasını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'na BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan ve beraberindekiler eşlik etti. Denizli'nin ilk Kent Lokantasından hizmet alan vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, verilen hizmetten ve yemeklerin lezzetinden memnun olup olmadıklarını sordu. Vatandaşlar, Kent Lokantası ile kaliteli ve lezzetli yemeğe çok daha ucuza ulaştıklarını belirterek Başkan Çavuşoğlu'na duydukları memnuniyeti iletti.

İkinci Kent Lokantası üniversite bölgesine

İnsanların yüzünün güldüğü, mutlu bir kent için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, Denizli'de sosyal refahı artıracak projelerini sürdüreceklerini belirtti. Kısa süre sonra ikinci Kent Lokantasını öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı üniversite bölgesinde açacaklarını müjdeleyen Başkan Çavuşoğlu, bir süre vatandaşlarla sohbet etti, hemşehrilerinin istek ve önerilerini dinledi. Başkan Çavuşoğlu, daha sonra Kent Lokantasında sıraya girerek vatandaşlarla birlikte yemek yedi. - DENİZLİ