Başkan Çelik personelinin Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Başkan Çelik personelinin Babalar Günü'nü kutladı

17.06.2022 12:07
Başkan Çelik personelinin Babalar Günü'nü kutladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Babalar Günü nedeniyle belediye personeli babalara ve baba adaylarına hediye takdim ederek, günlerini kutladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Babalar Günü nedeniyle belediye personeli babalara ve baba adaylarına hediye takdim ederek, günlerini kutladı. Başkan Çelik, "Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyoruz. Babalarımıza sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye personeli babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü verdiği hediyelerle kutladı. Belediye birimlerini tek tek dolaşan Başkan Çelik personellerle sohbet etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Çelik personelinin gününü kutlarken, personeli de Başkan Çelik'in Babalar Günü'nü kutladı. Başkan Çelik şöyle konuştu: "Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyoruz. Bugün belediyemizdeki mesai arkadaşlarımızdan baba olanlara ve baba adaylarına küçük mütevazi birer hediye takdim ettik. Anneler Günü, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadın personellerimize çiçek takdim ediyor, günlerini kutluyorduk. Bugün de babaları unutmayalım dedik. Anne ve baba ailenin tamamlayıcılarıdır. İkisi de bizim için kutsaldır. Bu noktada babalık vazifesini yerine getirmek için birçok fedakarlığa katlanan babalarımızı saygıyla selamlıyorum. Allah babalarımıza sağlıklı, huzurlu uzun ömürler versin." - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ömer Faruk Çelik, Babalar Günü, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çelik personelinin Babalar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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