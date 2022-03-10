Başkan Çelik Tepecik sakinlerini misafir etti - Son Dakika
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Başkan Çelik Tepecik sakinlerini misafir etti

10.03.2022 12:03
Başkan Çelik Tepecik sakinlerini misafir etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tepecik Mahallesi Muhtarı Muammer Berilğen ve mahalle sakinlerini misafir etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tepecik Mahallesi Muhtarı Muammer Berilğen ve mahalle sakinlerini misafir etti.

Tepecik Mahallesi Muhtarı Muammer Berilğen ve mahalle sakinleri, sık sık mahallelerinde misafir ettikleri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e misafir oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, "Görevimiz gereği protokol üyelerini, daire müdürlerini, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerini sık sık misafir ediyoruz ancak bugünkü ziyaret beni ziyadesiyle mutlu etti. Tepecik Mahallemizin sakinleri çayımızı, kahvemizi içmeye geldiler. Her zaman biz mahallemize gittiğimizde onlar bize çay ikram ediyor, sohbet ediyorduk, bugün bir farklılık oldu. Mahalle sakinlerimizin toplanarak bugün kendi yerlerine, kendi evlerine belediyemize gelip bizi ziyaret etmeleri beni ziyadesiyle mutlu etti. Çok değerli büyüklerime, kendilerine hizmetkar olmaktan onur duyduğum hemşehrilerimize nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Evinize, belediyenize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum." şeklinde konuştu.

Tepecik Mahallesi Muhtarı Muammer Berilğen ise kendilerini misafir eden Başkan Çelik'e şahsı ve mahallelileri teşekkür etti. - MANİSA

Başkan Çelik Tepecik sakinlerini misafir etti
Başkan Çelik Tepecik sakinlerini misafir etti

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Hizb-i İslami Partisi, Ömer Faruk Çelik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çelik Tepecik sakinlerini misafir etti - Son Dakika


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