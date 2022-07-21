Başkan Cemil Tugay, Karşıyaka'nın Gururu Kazımcan'ı Ağırladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Karataş'ın oğlu, Galatasaray'a transfer olan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı makamında konuk etti.

Kazımcan'a başarılar dileyen Başkan Tugay "Kazımcan Karataş Demirköprü'de büyüyüp amatör futbol yaşantısına Karşıyaka'da başlamış genç bir kardeşimiz. Bu sene Galatasaray A Futbol Takımı'na transfer olarak herkesin dikkatini çekti. Aynı zamanda sevdiğimiz bir mesai arkadaşımız olan babasıyla birlikte bizi ziyarete geldi. Sevgili Kazımcan ve babası Mustafa Bey'e nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyor, genç kardeşimize futbol yaşamında başarılar diliyorum" dedi.