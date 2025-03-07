Başkan Çenet'ten, Şehit Yakınları, Gaziler ve Aileleri onuruna iftar yemeği - Son Dakika
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Yerel

Başkan Çenet'ten, Şehit Yakınları, Gaziler ve Aileleri onuruna iftar yemeği

Başkan Çenet\'ten, Şehit Yakınları, Gaziler ve Aileleri onuruna iftar yemeği

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna iftar yemeği verdi.

07.03.2025 09:37  Güncelleme: 09:44
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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna iftar yemeği verdi. Beyoğlu Düğün Salonunda düzenlenen iftar yemeği öncesinde şehit yakınları ve gazilerin oturduğu masaları eşi Ebru Çenet ile birlikte tek tek dolaşan Başkan Çenet, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenip hatırlarını sorarak sohbet etti.

İftar öncesinde konuşan Başkan Çenet, "Aziz şehitlerimizin çok kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun. Bir ramazana daha eriştiren Allah'ımıza şükürler olsun. Vatan için gözlerini kırpmadan, ülkemizin birliği için, bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum, makamları ali olsun. İstiklal şairimiz, 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor yüce peygamber' diyerek şehitlik mertebesinin ne kadar ulvi, ne kadar yüksek olduğunu bize bir kere daha hatırlatıyor. Hepimiz biliyoruz, peygamberlik makamından sonra gelen en büyük, en yüce makamdır şehitlik makamı. Bizlerde belediye başkanları, şehr'ül eminleri olarak, aziz şehitlerimizin hatıraları olarak sizlere, bizim hizmetimiz, gayretimiz, muhabbetimiz vatan borcumuz." diye konuştu.

'Osmaniye, kahramanların yurdudur'

Başkan İbrahim Çenet, şehit ailelerini, annelerini, babalarını her zaman her fırsatta ziyaret ettiklerini belirterek, "Şehitlerimizin kıymetli yakınları ile çok güzel bir aile hukukumuz var. Biliyorsunuz Osmaniye'miz şehitler diyarı. Osmaniye'nin her evladı, ay yıldızlı al bayrağımızın yurdun dört bir yanında nazlı nazlı dalgalansın diye gözünü kırpmadan canını seve seve veren kahramanların yurdudur. Bizimde vatan aşkımız gürül gürül akan bir ırmak gibi hamdolsun memleketimizi kuzeyinden doğusuna, batısına, güneyine her yerine akıyor ve Osmaniye'miz bu anlamıyla Türkiye'mizin öncüsü bir şehir. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Vatanımızın birliği, dirliği için ve ülkemizin güzel günler görmesi için hep birlikte bizleri sizlerden ayırmasın diyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için, iftarınızı bizimle birlikte açma şerefini verdiğiniz için şehit annelerimizin babalarımızın birer birer ellerinden öpüyorum. Gazilerimizi sımsıkı kucaklıyorum. Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun" dedi.

Konuşmanın ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardında dua yapıldı. İftar yemeğinin ardından Başkan İbrahim Çenet, misafirleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çenet'ten, Şehit Yakınları, Gaziler ve Aileleri onuruna iftar yemeği - Son Dakika


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